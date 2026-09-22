Как на украинском языке назвать "дверной глазок": есть одно подходящее слово

Сидите вы дома, как вдруг звонок в дверь. Вы подходите к ней и смотрите, кто там стоит, в… А можете ли вы правильно назвать это отверстие на украинском языке?

Если на ум приходит только русский вариант "дверной глазок", не расстраивайтесь – многие украинцы сталкиваются с этой проблемой. К счастью, у вас есть OBOZ.UA, который снова покопался в словарях и нашел для вас точный вариант перевода. Да еще и не один!

Итак, первым порывом души может стать желание перевестти этого словосочетание буквально и сказать "дверне вічко". Это недалеко от истины. Ведь отверстие для обзора "сходового майданчика" (а именно так мы называем лестничную клетку) вполне можно назвать вічко. Уточнять это существительное словом "дверне" обычно нет необходимости – в большинстве случаев из контекста и так понятно, что речь идет о двери.

Но украинский язык не был бы украинским языком, если бы у него был только один вариант названия для этого отверстия. И у "вічка" существует сразу несколько очень колоритных синонимов, которые стоит иметь в своем словарном запасе – они точно обогатят вашу речь и сделают ее более выразительной. Итак, смотровое отверстие в дверях мы также можем назвать:

прозурка – североукраинский вариант, имеющий общее происхождение со словом "зір";

– североукраинский вариант, имеющий общее происхождение со словом "зір"; візитерка – здесь понятно, через нее смотрят, кто пришёл с визитом;

– здесь понятно, через нее смотрят, кто пришёл с визитом; глипка –от "глип", то есть быстрого, неожиданного взгляда на кого-то или что-то.

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