Не "палатка" и не "раскладушка": как правильно называть вещи, которые мы берем с собой в укрытие

Так сложилось, что многие украинцы вынуждены проводить ночи в безопасных подземных укрытиях, поэтому приходится придумывать способы обустроить себе спальное место на парковке, в метро и т. д. При этом большинство называет предметы, которые помогают устроиться поудобнее, не совсем правильно с точки зрения украинского языка.

Конечно, речь идет о небольшом тенте, в котором можно уединиться даже среди толпы, и о легкой раскладной кровати. Обычно их называют "палатка" и "розкладушка". OBOZ.UA разобрался, что с этими словами не так.

Не "палатка", а "намет"

Несмотря на то, что в украинских словарях есть существительное "палатка", на самом деле оно является русизмом и проникло в язык в результате длительной принудительной русификации. Именно поэтому лингвисты (например, справочник "Неправильно – правильно") советуют заменять его более исконным "намет". Это слово также фиксируется в словарях и толкуется, в частности, как временное сооружение из ткани, кожи, реже из веток, натягиваемое на каркас. Кстати, большую и удобную палатку тоже лучше называть не "шатер", а "шатро".

Не "розкладушка", а "розкладайка"

Если вы заглянете в словарь, то действительно найдете в нем существительное "розкладушка" для обозначения легкой раскладной кровати. Но проблема кроется в самой его конструкции. Оно содержит суффикс -ушк-, который считается несвойственным украинскому языку, зато весьма распространенным в русском. Даже в слове "подушка" эта комбинация букв является не суффиксом, а частью корня. Поэтому, если вы не хотите загрязнять свою речь даже обрывками русских слов, лучше называйте этот же предмет "розкладайка" или "розкладачка" – они образованы вполне типичным для нашего языка образом.

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