'Хотите, чтобы ребенок добился успеха? Оставьте его в покое'. Карпачев дал советы требовательным родителям

Родители, которые хотят, чтобы их ребенок добился в жизни успеха, должны научиться ему доверять. Должен наступить тот момент, когда детей следует оставить в покое и разрешить им принимать собственные решения и проходить свой путь.

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Об этом сказал эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев в эфире проекта "Супермама". По его словам, чтобы воспитать успешного и уверенного в себе ребенка родителям нужно прежде всего и самим быть такими, показывая собственный пример.

Карпачев отмечает: для того, чтобы ребенок был более успешным, чем родители, стоит "оставить его в покое".

"Если вы будете учить ребенка своим стратегиям, он повторит ваш путь успеха, возможно, немного его превзойдет. А если вы дадите право выбора и будете для него исключительно поддержкой, когда ему будет сложно и когда что-то не будет получаться, тогда есть очень много шансов, что он таки достигнет чего-то в этой жизни. А пока он будет подражать вашей стратегии и думать, что лучше всего в жизни – быть маминой помощницей, то если и достигнет чего-то, то это произойдет не благодаря, а вопреки. Так зачем мешать ребенку?"– отметил эксперт.

Ранее Карпачев рассказал, как выстроить более доверительные отношения с ребенком. Он посоветовал родителям спросить ее, что им следует изменить в себе. Обычно родители что-то требуют от ребенка, однако можно сделать этот процесс двусторонним.

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