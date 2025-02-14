'Хотят есть на диване? Пусть едят': Карпачев опроверг еще один миф о 'разбалованных детях'

Дети "садятся" на голову родителям из-за запретов и потому, что с ними не могут договариваться. А мальчики и девочки, которым все позволяют, но с определенными ограничениями, не становятся разбалованными.

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Такое мнение высказал эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев в телепроекте Супермама, отвечая на вопросы одной из участниц. Женщина волновалась, что она разбалует своих детей, в том числе и тем, что они могут есть сидя на диване. Специалист заверил, что когда родители решили, что у них действует такое правило – ничего плохого в этом нет.

"Дети сидят на голове из-за запретов, из-за того, что с ними не могут договариваться. А когда ребенка любят, когда ему все позволяют, при том, что есть определенные ограничения, они у вас точно нормальные. Ну, ешьте в постели, раз вы это решили. И для вас это приемлемо", – отметил Карпачев.

Он добавил, что кому-то могут не нравиться такие решения, однако родители не должны прислушиваться к мнению окружающих и вводить их в быт.

"Это кому-то не нравится. Пусть решают эти проблемы со своим психологом. Почему вы должны жить так как кому-то считается это правильным", – подчеркнул эксперт.

Напомним, Карпачев считает, что дети могут быть разбалованными. Он посоветовал родителям покупать мальчикам и девочкам все, что они могут купить, но не забывать о том, что сыновьям и дочерям также стоит уделять много внимания и давать любовь.

По словам специалиста, многие родители боятся разбаловать детей, но не боятся сформировать у них заниженную самооценку. В то же время эксперт отметил, что мальчиков и девочек следует заранее предупредить, что ситуация с постоянными подарками от родителей будет продолжаться не вечно – до 18 лет уже стоит, чтобы ребенок был самостоятельным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что мама должна проявлять твердость в своих решениях и не позволять ребенку манипуляциями получить желаемое. Тогда малыш осознает: что бы он ни делал, мамино "нет" означает "нет". Так что через некоторое время мальчики и девочки начнут искать другие способы, например, договариваться.

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