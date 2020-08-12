Христианскую этику в школах Украины предложили сделать обязательной

Депутаты Ивано-Франковского областного совета попросили президента Владимира Зеленского, Верховную Раду и Кабинет министров сделать курс "Основы христианской этики" обязательным для всех школьников в Украине.

Они считают, что без христианской морали не будет общечеловеческих и семейных ценностей, а то, что курс преподают не во всех школах делает невозможным духовное и морально-этическое воспитание детей, пишет "Бабель".

В школах хотят сделать обязательным изучение христианской этики

"Я думаю, что речь идет о христианских ценностях, а не о религии и вероисповедании. Больше о людских ценностях. Этот предмет актуален для украинского общества", – заявил заместитель главы облсовета Василий Гладий.

Издание отмечает, что сейчас "Основы христианской этики" является факультативным курсом. Это означает, что программа утверждена Министерством образования, однако каждая школа сама решает, вводить ли этот предмет.

В Ивано-Франковской области курс преподают в 647 учебных заведениях, а это 95% всех школ. Также он популярен во Львовской, Волынской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Всего курс преподают в 5 279 украинских школах, что составляет треть от всех среднеобразовательных учебных заведений. А изучают его более 13% украинских школьников.

Изучение христианской этики в школах Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 сентября 2019 года для учеников девятых и десятых классов ввели изучение финансовой грамотности.