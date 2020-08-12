Християнську етику в школах України запропонували зробити обов'язковою
Депутати Івано-Франківської обласної ради попросили президента Володимира Зеленського, Верховну Раду і Кабінет міністрів зробити курс "Основи християнської етики" обов'язковим для всіх школярів в Україні.
Вони вважають, що без християнської моралі не буде загальнолюдських і сімейних цінностей, а то, що курс викладають не у всіх школах унеможливлює духовне і морально-етичне виховання дітей, пише "Бабель".
"Я думаю, що мова йде про християнські цінності, а не про релігію і віросповідання. Більше про людські цінності. Цей предмет є актуальним для українського суспільства", – заявив заступник голови облради Василь Гладій.
Видання відзначає, що зараз "Основи християнської етики" є факультативним курсом. Це означає, що програма затверджена Міністерством освіти, проте кожна школа сама вирішує, чи вводити цей предмет.
В Івано-Франківській області курс викладають в 647 навчальних закладах, а це 95% всіх шкіл. Також він популярний у Львівській, Волинській, Тернопільській та Чернівецькій областях.
Всього курс викладають в 5 279 українських школах, що становить третину від всіх середньоосвітніх навчальних закладів. А вивчають його більше 13% українських школярів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 вересня 2019 року для учнів дев'ятих і десятих класів ввели вивчення фінансової грамотності.