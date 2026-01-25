'Хвалите своего ребенка 462 раза в день': обращение ученого к родителям стало вирусным. Видео

В сети стало вирусным видео, где родительский коуч и исследовательница с докторской степенью доктор Челси Хауге-Завалета призывает родителей хвалить своих детей как можно чаще. По ее словам, именно постоянная похвала может изменить их поведение к лучшему, а не постоянные замечания и исправления.

В ролике, который она опубликовала в социальной сети Instagram, эксперт советует родителям хвалить своих детей не менее 100 раз в день, чтобы изменить их поведение, и 462 раза в день, чтобы компенсировать дефицит. Видео набрало около 500 тысяч просмотров и тысячи комментариев от зрителей, которые спрашивали, как можно так часто отслеживать похвалу, пишет сайт mother.ly.

Как объясняет в видео Хауге-Завалета, повторное положительное внимание может изменить поведение, подкрепляя то, что дети делают хорошо. Она описывает закономерность, по которой дети запоминают и повторяют то, что замечают. Также эксперт отмечает, что особенно похвала важна для нейродивергентных детей, в частности тех, кто имеет СДВГ – ведь они в своих буднях получают больше корректирующей обратной связи, чем поощрение.

Ее цифры взяты из ее собственноручно разработанной системы. Ученая указывает, положительное подкрепление уже давно является основным принципом в развитии ребенка в клинической психологии. Многие исследования показывают, что когда за поведением следует вознаграждение, дети с большей вероятностью повторят его. Наградой может быть тепло, внимание или конкретная похвала.

Конечно, у большинства родителей нет времени считать количество похвалы, сказанной своим детям в течение дня. Однако они могут создавать дома моменты, когда дети получают внимание за настойчивость, доброту, любознательность или небольшие проявления решения проблем.

Например, всегда можно сказать:

"Класс, ты сам застегнул молнию на пальто";

"Спасибо, ты подождал, пока я закончу свое дело и налью тебе напиток";

"Молодец, ты сам убрал со стола".

Этот метод работает, потому что он конкретный, наблюдаемый и правдоподобный. Он не требует больших эмоциональных реакций. Он просто описывает то, что произошло.

