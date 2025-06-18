''И козы целы, и волки сыты...'' Игорь Ликарчук дал простой совет, как сделать отчеты директоров школ не эффектными, а эффективными

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук считает, что годовой отчет директоров школ превратился в очередное шоу "для галочки" или заседание клуба веселых и находчивых. Кроме того, такая модель отчетов никакого положительного значения для совершенствования работы и развития учебного заведения не имеет и не может иметь.

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В частности, и потому, что руководители школ отчитываются перед своими подчиненными или теми, кто специально подобран для "такого шоу". Поэтому работа директоров одобряется, они принимают цветы и поздравления, а местным властям произносится торжественная речь благодарности. Об этом Ликарчук написал в заметке в Facebook.

"Как говорят в народе: "И козы целы, и волки сыты..." Требование п.3 статьи 30 Закона Украины "Об образовании", в котором указано, что руководитель учебного заведения ежегодно отчитывается о своей деятельности на общем собрании (конференции) коллектива и/или органов самоуправления учебного заведения, вроде бы выполнено. Но я не зря употребляю слово "вроде бы". Проблема в том, что в законе речь идет об отчете руководителя, о его деятельности как управленца, а на самом деле получается отчет о работе коллектива. И такая практика подмены отчета руководителя на обзор работы учебного заведения мало того, что не соответствует духу и букве закона, но превращает такую отчетность в очередное шоу ради "галочки". Или в заседание клуба КВН, где все веселые и находчивые", – написал образовательный эксперт.

Он предложил изменить систему отчетности, чтобы она стала эффективной. Для этого нужно сформировать управленческую аналитическую культуру руководителей, разработать четкие индикаторы эффективности управленческой деятельности и существенно переосмыслить формат таких отчетов. И самое главное, на что обратил внимание Ликарчук, для того, чтобы отчет был эффективным, а не эффектным, директора должны его делать перед независимыми наблюдательными советами, а не своими подчиненными.

"Судьба руководителя должна зависеть от того, как независимый наблюдательный совет этот отчет примет. А пока такого не будет, то не стоит играть в игры, которые не имеют никакого смысла. Кроме одного: выставить фотографии и информацию в соцсетях и доложить начальству, что "Отчет проведен", – добавил экс-глава УЦОКО.

По его словам, причин тому, что сейчас происходят подобные отчеты несколько. В частности, это стереотипы и традиционное мышление не современного управленца, а советского директора. Ведь именно в "совковой системе управления" было сформировано понятие "директор=коллектив". Зато сейчас эти понятия разграничены и предусматривают распределение ролей, потому что это предполагает персональную ответственность руководителя за свои действия. Для многих руководителей гораздо легче спрятаться за общие фразы о работе команды, чем проанализировать собственные управленческие решения, ошибки и результаты. Таким образом, отчеты становятся ничем иным, как проявлением страха брать на себя персональную ответственность, уверяет Ликарчук.

Кроме того, в украинской системе образования отсутствуют обоснованные индикаторы эффективности управленческой деятельности. Если же отчет заменить на работу отчетом о работе учебного заведения, то его руководитель делегирует ответственность на коллектив, даже если сам принимал определенные решения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинский педагог назвал фриками директоров школ, которые поют и танцуют с учениками.

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