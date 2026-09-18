«Идти своим чередом»: как перевести на украинский язык

Дословный перевод устойчивых выражений часто приводит к неестественным конструкциям. Именно так обстоит дело с русским выражением "идти своим чередом".

На украинском языке для него лучше подбирать эквивалент по смыслу, а не пытаться воспроизвести каждое слово. OBOZ.UA рассказывает, как правильно перевести это выражение.

Если имеется в виду, что события развиваются привычно, без резких изменений, естественнее всего сказать "йти своїм ладом".

Также можно сказать:

життя йде собі;

усе йде своїм звичаєм;

справи йдуть своєю чергою;

справи йдуть собі, як ішли.

Выбор зависит от того, какой именно оттенок нужно передать.

Если речь идет о привычном течении жизни или событий, хорошо подходит выражение "своїм ладом":

Після кількох неспокійних тижнів життя знову пішло своїм ладом.

Когда важна последовательность процесса, уместно будет использовать "своєю чергою":

Підготовка йде своєю чергою, усі етапи виконують за планом.

В непринуждённой беседе можно обойтись ещё более простой конструкцией — "йде собі":

Час іде собі, а він нічого не змінює.

Именно такие конструкции звучат естественно и не требуют буквального копирования русского выражения.

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