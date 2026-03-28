Игра 'Дашок' в начальной школе, которая учит детей помогать друг другу, покорила сеть: в чем ее суть

Учительница начальных классов со Львовщины Татьяна Гребенюк поделилась идеей детской игры "Дашок", которую можно выполнять в классе или где-то еще. Суть ее в том, чтобы положить себе на голову согнутый лист бумаги – "дашок" – и двигаться с ним, а если он будет падать, то нужно попросить помощи у другого.

О правилах и преимуществах этой игры педагог рассказала в своей заметке на Facebook. Она отмечает, что такое занятие развивает у детей эмпатию, доброту, умение помогать и поддерживать друг друга.

В чем заключается игра

Учительница рассказывает, что нужно взять лист бумаги и согнуть его пополам, после чего положить себе на голову, образовав "дашок". С таким "дашком" на голове надо осторожно двигаться по классу. Поскольку во время движения образуется ветерок и они падают, необходимо попросить другого помочь поднять его, ведь самому этого делать нельзя. В то же время пока другой участник помогает поднять, ребенок должен придерживать его "дашок", чтобы он не упал.

Педагог отмечает, что во время такой игры дети учатся мгновенно и искренне помогать друг другу, поддерживать, просить о помощи, развивают эмпатию, доброту. И вместе с тем это оказалось интересным для школьников настолько, что они даже на перемене продолжали играть, поднимать "дашки" и благодарить друг друга. Поэтому педагог советует другим педагогам брать такую игру себе для работы в классе.

"Это так интересно! Как дети искренне помогают друг другу! Игра "Дашок" развивает эмпатию. Берите идею в свои классы! Учите детей быть добрыми!" – пишет Татьяна Гребенюк.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что сеть покорила обучающая игра для первоклассников: учителя и дети в восторге от "кривулек". Во время этой игры дети учатся, как не нужно писать буквы.

Также мы рассказывали, как украинский педагог дала совет родителям шестилеток, которые любят играть. Она объяснила, как понять, когда ребенок готов идти в школу.

