Имеют ли право отчислить из университета 'за общежитие': разбираем кейс студента НАУ

Нарушение правил проживания в общежитии или условий образовательного договора не может быть основанием для отчисления из учреждения высшего образования. Отныне вуз имеет право расторгнуть контракт со студентом только в случае неуплаты за обучение или академической недобропорядочности .

Об этом рассказал доктор философии по праву и исполняющий обязанности ректора Национального университета физического воспитания и спорта Александр Пыжов в блоге Освіта.ua. Он отметил, что был привлеченным экспертом в производстве, которое касалось решения Конституционного Суда Украины (КСУ) об условиях отчисления из вузов.

Следовательно, высшие учебные заведения больше не могут использовать широкую трактовку "нарушение условий договора" как универсальное основание для исключения. Согласно документу, проживание в общежитии – это жилищные отношения, поэтому если студент нарушает правила, его можно выселить, но это не должно стать причиной лишения конституционного права на образование.

Поводом для решения стала история студента Национального авиационного университета (НАУ) Владимира Падерина, которого отчислили из бюджета из-за "нарушения правил проживания в общежитии". Вуз ссылался на пункт договора, где соискатель образования обязывался соблюдать правила распорядка, а любое нарушение считалось "невыполнением условий контракта".

Сам Падерин считал такое отчисление незаконным, поэтому обратился в суд. Дело прошло все уровни правосудия. Так, Апелляционный суд принял решение в пользу НАУ, однако Конституционный признал такое толкование закона неверным.

Юридическая ловушка двух договоров

КСУ разъяснил, что в системе высшего образования существуют два типа документов, которые часто путают:

Договор об обучении: регулирует образовательный процесс (программы, экзамены).

регулирует образовательный процесс (программы, экзамены). Договор об оплате услуг: касается исключительно финансов.

Отчисление за "нарушение условий договора" (ст. 46 Закона о высшем образовании) касается только финансовой части. Не заплатил — отчислили. Все другие пункты, которые университеты "вписывали" в договоры (о морали, поведении в общежитии или пожарной безопасности), не могут быть легальной причиной для исключения.

"Получалось, что студента можно было отчислить за что угодно – лишь бы только это "что угодно" было вписано в договор. Шумел в общежитии? Нарушил условия договора. Нарушил правила проживания? Тоже основание. Логика именно такая – и она часто применялась на практике. Конституционный Суд Украины однозначно останавливает эту практику", – пишет Пыжов.

Именно поэтому Конституционный Суд Украины указал в деле Падерина, что апелляционный суд растолковал закон неправильно.

В то же время КСУ не отменил пункт 5 части первой статьи 46 Закона Украины "О высшем образовании". Он признал его соответствующим Конституции Украины. Но одновременно объяснил, как эту норму надо понимать – и как категорически нельзя. Да, норма остается в законе, но Суд дает ей единственно правильное конституционное значение. Отныне все университеты, суды и органы власти обязаны придерживаться именно этого значения.

Студент — это потребитель, а не работник вуза

Апелляционный суд по делу Владимира Падерина квалифицировал ответственность студента как дисциплинарную. КСУ объяснил, что дисциплинарная ответственность в юридическом смысле существует только в двух контекстах – трудовых отношений и государственной службы. Студент не является работником университета и не находится на государственной службе. Поэтому механизмы трудового дисциплинарного права к нему не применяются.

КСУ четко разграничил два законных вида ответственности студента. Так, допустимы только два вида ответственности: академическая (за плагиат или неудовлетворительное обучение) и гражданско-правовая (за невыполнение финансовых обязательств по договору об оплате).

В то же время, университет и студент – неравные участники отношений, ведь вуз доминирует, потому что составляет договор, устанавливает правила, применяет санкции. Тогда как соискатель образования чаще всего просто подписывает то, что ему дают, не имея реальной возможности изменить условия. Поэтому к отношениям "ЗВО – студент" теперь применяются стандарты защиты прав потребителей .

"При подготовке своего экспертного заключения в этом производстве я обращался за консультацией к одному профессору экономики, который имеет непосредственное отношение к защите прав потребителей, – и его позиция лишь подтвердила: с экономической точки зрения студент является классическим потребителем услуги, а следовательно, заслуживает соответствующего уровня правовой защиты", – объясняет Пыжов.

Что меняется на практике

Для студентов: в случае отчисления со ссылкой на "нарушение условий договора" за что-то другое, чем неуплата за обучение – это незаконно. Соискатель образования имеет право обжаловать такое отчисление, ссылаясь на Решение КСУ. Для вузов: типовые договоры об обучении, которые содержат широкие перечни обязанностей студента с привязкой к возможности отчисления, больше не соответствуют конституционному толкованию закона. Их нужно пересмотреть и привести в соответствие. Для судов: решение КСУ является обязательным и окончательным. При рассмотрении любого спора об отчислении студента необходимо определять правовую природу примененной ответственности и проверять ее соответствие тем пределам, которые установил Суд.

Дело Падерина длилось четыре года (срок обучения на бакалавриате), где он боролся за право учиться там, куда поступил на законных основаниях. КСУ впервые на высшем юридическом уровне сказал то, что на самом деле всегда следовало из Конституции Украины, но годами не применялось на практике: право на высшее образование – это конституционное право, и оно не исчезает после подписания договора с вузом.

