Исследование показало, что каждый четвертый украинский ребенок в возрасте 13-16 лет думает об эмиграции: в сети дискуссия

В сети возникла дискуссия вокруг результатов исследования, которые показали, что каждый четвертый подросток в возрасте от 13 до 16 лет рассматривает возможность выезда за границу. В то же время, каждый пятый ребенок еще не определился.

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Наиболее весомыми факторами при таком решении 79% подростков назвали большее количество возможностей за рубежом, а 39% считают, что качество иностранного образования выше. Под постом Освіта.ua в Facebook украинцы высказали свое мнение относительно таких результатов опроса. В частности, они указали, что цифры могут быть больше, и в этот список входят не только мальчики, но и девочки.

"Количество молодежи, которая покидает нашу страну увеличивается каждый день. Следует отметить, что это не только ребята. Девушки также выбирают обучение за рубежом".

"Дети, у которых умные родители уже три года (минимум) живут в Европе. Они уже и язык выучили и в местных учебных заведениях образование получают. Скоро уже и гражданство получат".

"Уровень жизни. На фабрике в Польше рабочий без высшего образования и профессионального получает 2000 евро. А в Украине учитель работает и может на эту зарплату оплатить квартплату и еду. Конечно дети это видят и все понимают".

"Не собирались. Все время в Украине. Но, после всех "удачных" изменений просто вынуждены уехать для поступления в вуз. При таком низком уровне преподавания цены за обучение заоблачные. И еще поднимают. Видимо, "Сказку про рыбака и рыбку" не читали".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские подростки указали, что ждут от будущей профессии.

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