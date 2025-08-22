Исследование показало, когда не стоит пропускать школу: это больше всего вредит успеваемости

Ученые из Университета Стратклайда (Англия) в сотрудничестве с Университетом Глазго и Немецким институтом экономических исследований провели исследование, в котором приняли участие 8 тысяч детей. Они выяснили, что больше всего вредит успеваемости школьников пропуск обучения в конце начальной и начале средней школы.

Согласно полученным данным, отсутствие в школе в этот период более чем вдвое может ухудшить уровень знаний ребенка. Об этом пишет сайт phys.org, со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в Американском журнале исследований в области образования.

По словам ученых, вопреки некоторым другим исследованиям, разрешенные пропуски, в частности из-за болезни, являются такими же вредными, как и несанкционированные. Поэтому они обращаются к родителям с рекомендациями усилить поддержку учеников в течение переходных лет, и в случае необходимости пропустить школу, помочь детям догнать программу.

"Всем хорошо известно, что значительные пропуски уроков негативно влияют на успеваемость в школе, однако наше исследование имело целью определить этапы, на которых это наиболее вредно", – прокомментировал результаты главный автор проекта профессор Маркус Кляйн из Института образования Стратклайда,

Как объясняют ученые, в переходные периоды школы обычно помогают ученикам справляться с новым опытом, поэтому пропуски на этих этапах могут быть более вредными для успеваемости, чем в другие периоды. Понимание и устранение причин пропусков уроков в этот период должно быть приоритетом для всех участников процесса обучения.

