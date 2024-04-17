Историю Украины преподают только в каждой третьей диаспорной школе: почему это проблема

Историю Украины преподают только в каждой третьей диаспорной школе. 67% таких учебных заведений не имеют в своем расписании этой дисциплины.

Об этом сообщила глава Всемирного координационного воспитательно-образовательного Совета Всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик во время дискуссии "Украинская школа за рубежом: вектор сохранения украинской идентичности" на саммите СКУ в Бухаресте. В ходе дискуссии участники обсуждали методы, которые помогут детям получать украинское образование и учиться в украинских школах за рубежом, сохраняя при этом национальную идентичность.

Руководитель СКВОР представила образовательные проекты и инициативы, направленные на обеспечение качественного обучения и озвучила рекомендацию по включению истории Украины в перечень украиноведческих предметов для изучения в диаспорных школах.

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Также во время сессии была презентована структура и концепция Информационно-методического пособия по истории Украины на помощь педагогов диаспоры, которое представят для апробации уже с сентября 2024 года.

Напомним, Министерство образования и науки передало информационный бюллетень по истории Украины, подготовленный для обсерватории преподавания истории в Европе. По результатам исследования, проведенного "Украинским институтом", в иностранных учебниках по этому предмету наша страна представлена очень мало, в отличие от России. По словам главы управляющего совета ОВИЕ Алена Ламассура, во многих странах рассказывают об истории Украины так, будто она была всегда частью РФ, что является исторической ошибкой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что с сентября 2024 года школьники будут изучать историю Украины по новым учебникам.

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