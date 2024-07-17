Из КПИ отчислили почти тысячу студентов: что случилось

С Национального университета "Киевский политехнический институт им. Сикорского" отчислено 966 студентов. В то же время 592 соискателя образования направили на повторное прослушивание программ.

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Об этом сообщили на официальной странице КПИ в Facebook. Там отметили, что около 1800 студентов не сдали сессию, поэтому часть из них уйдет в академические отпуска, другие переслушают курсы, а остальные – выбывают из учебного заведения.

"Подведены итоги семестрового контроля. Сессию не сдали примерно 1800 студентов: 1500 студентов бакалавриата и 300 – магистратуры. Часть из них пойдет в академотпуск, 592 человека направлено на повторное прослушивание образовательных программ, 956 человек – отчислено", – говорится в сообщении.

На странице КПИ также сообщили, что большинство поступающих в магистратуру, сдав единый вступительный экзамен и единственное профессиональное вступительное испытание, показали невысокий уровень знаний.

В то же время, только 40% абитуриентов смогли преодолеть 160 пороговых баллов при поступлении в аспирантуру.

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