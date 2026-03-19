'Извините, нас не будет – ребенок заболел'. Тренер по плаванию рассмешила историей, как дочь 'сдала' маму

Украинский тренер по плаванию Анна Билинская рассказала курьезную историю, которая случилась в ее практике. Мама ученицы отменила занятия дочери, объясняя, что та заболела. Однако на следующем занятии девочка призналась, что на самом деле она пропустила тренировку из-за похода в спа.

Сообщение, которое по состоянию на 18 марта собрало почти 2600 лайков, тренер опубликовала в социальной сети Threads. Ситуация откликнулась пользователям, и они начали делиться своими похожими историями.

В чем суть ситуации

В заметке говорится, что тренер написала маме девочки, чтобы подтвердить занятия. На что ей ответили, что ребенок заболел и не придет. Однако потом оказалось, что они были в спа.

Тренер отметила, что такая ситуация случилась, ведь дети врать не будут.

Комментаторы начали делиться похожими историями из жизни. Например, как сын "сдал" отца, признаваясь маме, что папа купил ей цветы.

Однако некоторые все же заметили, что обманывать нехорошо и можно было прямо сказать о причине отсутствия ребенка на занятии.

