'К каждому ученику можно найти подход!' Киевская учительница опровергла 8 популярных мифов о работе в школе

Учительница английского языка из Киева Ольга Горбатько опровергла 8 популярных мифов о работе в школе. Так, например, популярное мнение о том, что к каждому ученику можно найти подход – неправда. Ведь есть дети, поведение которых сложно скорректировать. Она отмечает, что таких школьников воспитает жизнь.

Об этом педагог рассказала в заметке в Instagram. Часто считают, что родители заинтересованы в обучении своих детей, однако есть такие, кто выбирает посуду дольше, чем школу, а домашнее задание для них становится проблемой учителя, а не семьи.

Интересные уроки – залог любви к предмету

Учительница говорит, что если ребенку все равно – то перед ним хоть танцуй, устраивай мини-театры, интерактивные лекции и химическое шоу одновременно, он не захочет воспринимать информацию.

Молодым специалистам помогают и поддерживают

По словам педагога, иногда учителей "грузят" все подряд, и если они справились – то молодцы.

Работаешь до обеда – потом свои дела

Однако после уроков учителя вынуждены проверять тетради, вести журналы и готовить отчеты. А собственные дела начинаются после 22:00.

Проверить тетради – дело 15 минут

Однако уложиться в такой промежуток времени трудно, когда тетрадей 120 и особенно – это сочинения, или же делать это приходится в пятницу вечером, когда хочется отдохнуть.

Учителя отдыхают на каникулах

Зато чаще всего каникулы превращаются в марафон отчетов, подготовок курсов и неожиданных вызовов к завучу.

На родительском собрании все слушают и уважают

По словам педагога, родительское собрание – это навыки дипломатии, стрессоустойчивости и внутреннего комфорта. Зато иногда такие встречи напоминают "шоу", где учитель виноват в том, что ребенок не делает домашнее задание.

Напомним, в украинских школах наблюдается нехватка учителей математики, физики, химии и биологии. В 2024-2025 учебном году около 40 тысяч педагогов покинули систему образования. В учебных заведениях одновременно происходит нехватка педагогов в определенных предметах и избыток ставок в некоторых общинах.

