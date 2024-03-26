''К сожалению'': заместитель министра образования озвучил судьбу Таврического университета

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал, что Таврический национальный университет им. Вернадского не показывает сегодня лучший результат среди украинских вузов. Поэтому учреждение образования, к сожалению, должно быть присоединено к более сильному.

Об этом чиновник сообщил в эфире Украинского радио, отвечая на вопрос об отмене объединения ТНУ с Киево-Могилянской академией. Он подчеркнул, что решение по укрупнению только отложено на время и возвращать в деоккупированный Крым нужно лучшее ЗВО.

"Решение не отменено, а отсрочено по определенным политическим причинам. Я лично считаю, что если мы будем возвращать университет в деоккупированный нами Крым, то мы должны возвращать лучший университет. К сожалению, Таврический университет сегодня не показывает лучший результат среди университетов. Поэтому был приостановлен этот процесс", – сказал Винницкий.

Он отметил, что модернизация сети должна затрагивать все университеты, чтобы они стали сильнее, а не наоборот. Особенно это касается крупных городов, где должна сохраняться конкуренция между вузами и происходить улучшение качества образования.

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Напомним, Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий отложило присоединение Таврического национального университета им. Вернадского к Киево-Могилянской академии. Предварительно согласовали, что ТНУ должен наработать стратегию, благодаря которой вуз сможет стать не просто конкурентоспособным образовательным учреждением, но и интеллектуальным центром для возвращения и восстановления украинского Крыма.

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