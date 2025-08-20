Как бобер в сале: что означает забавный фразеологизм
Некоторые фразеологизмы в украинском языке не только имеют остроумное значение, но и звучат весьма забавно. К таким можем отнести фразу "як бобер у салі".
Что означает это смешное выражение разбирался OBOZ.UA. Рассказываем также, какие эквиваленты имеет такая веселая фраза.
Итак, фразеологический словарь украинского языка уверяет нас, что жить, "як бобер у салі", означает жить очень хорошо, иметь достаток и счастье, не знать забот. Если кто-то имеет достаточно денег и ни о чем не переживает, о таком человеке и можем сказать: "живеться / ведеться йому/їм, як бобру в салі".
Интересно, что в природе бобры салом не питаются – это травоядные животные. Почему именно в народе их связали с салом, сказать сложно. Но звучит такое сочетание парадоксально, а значит забавно.
Впрочем, это не единственный вариант описания красивой жизни, который можно найти в украинских пословицах. Хотя, пожалуй, самый смешной. О достатке и жизненном успехе можно сказать еще так:
- жити, як кіт у маслі;
- як вареник у сметані;
- як у бога за пазухою;
- як на дріжджах;
- купатися в золоті;
- жити / гуляти на широку ногу;
- жити кучеряво;
- вхопити бога за бороду;
- горя не знати;
- жити безвітряним життям;
- плавати, як пампух в олії.
