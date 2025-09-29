Как будет на украинском 'удочка': перевод часто забывают

Слово "удочка" часто можно услышать в разговорной речи, но оно является калькой с русского и не соответствует нормам украинского языка. Правильный термин – "вудка", который используется для обозначения орудия для ловли рыбы.

Эта ошибка распространена среди украиноязычных, но ее легко исправить, если знать правильные слова и их применение. Избегание калек помогает сохранить чистоту языка и способствует правильному употреблению терминов в повседневном общении.

Слово "вудка" в украинском языке обозначает орудие для рыбалки, состоящее из удилища, лески и крючка.

Как объясняет Академический толковый словарь украинского языка (СУМ), это слово активно используется в литературе: от произведений Нечуя-Левицкого до Ивана Франко. Например, в предложении "Парубки сиділи над водою з вудками" (Нечуй-Левицкий) четко видно его употребление. Замена "удочки" на "вудку" помогает избежать русизма и звучит естественно в украинском контексте. Поэтому, говоря о рыбалке, всегда используйте термин "вудка".

Как по-украински "рибалка" или "риболовля"

Важно различать термины, связанные с рыбалкой. "Рибалка" – это человек, который ловит рыбу, тогда как "риболов" является более формальным синонимом. Процесс ловли рыбы называется "риболовля", например: "Рибалки пішли на риболовлю". Вместо этого "рибальство", "рибацтво" или "риболовство" обозначают профессию или хобби, связанное с ловлей рыбы, как в предложении: "На дозвіллі я полюбляю займатись рибальством". Эти термины помогают точно описать различные аспекты рыболовной деятельности.

Место для рыбалки

Слово "рибальня" в украинском языке используется для обозначения места, где происходит вылов рыбы или рыболовный промысел. Например, в произведении Алексея Стороженко упоминается: "Що в лямі на рибальнях загарують, то все проп'ють". Это слово реже употребляется в повседневной речи, но является важным для точного описания локаций, связанных с рыбалкой. Зная его, вы сможете избежать путаницы и обогатить свой язык.

