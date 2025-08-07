Как будет 'по-любому' и 'зачастую' на украинском: варианты перевода

Как бы нам ни хотелось, чтобы все вокруг разговаривали на чистом литературном украинском языке, настоящие живые люди все равно будут употреблять целую кучу "неправильных" слов, среди которых и так называемые языковые штампы. Они не несут глубокой смысловой нагрузки, употребляются, скорее, автоматически и, что хуже всего, часто являются русизмами.

OBOZ.UA разбирался, какие речевые штампы чаще всего употребляют украинцы. И что эти слова могут означать в речи. Конечно, предложим мы и варианты, чем их заменить, чтобы избежать засорения речи кальками с русского.

По-любому

Так говорят, когда хотят подчеркнуть точность, большую вероятность чего-то. Заменяем это словечко на:

безперечно, у будь-якому разі, все одно.

Зачасту

Слово указывает на частоту какого-то события, явления, мнения, проявления и тому подобное. Украинский язык предлагает несколько хороших соответствий:

здебільшого, часто, найчастіше, як правило.

По ходу

Здесь все просто – это странный заменитель слова "похоже", который почему-то стал популярным в русском языке. Заменяем его на:

схоже, здається, певно, очевидно.

Коротше

Этим словом обозначают итог какого-либо высказывания, его краткое изложение. Украинские словари предлагают на этот случай такие слова:

коротко кажучи, словом, підсумуємо.

Вроді

Так говорят о чем-то неопределенном, в достоверности или вероятности чего сомневаются. Этот русизм заменяем на:

ніби, наче, схоже, буцімто.

Якщо що

С лексической точки зрения здесь все в порядке – такие слова в украинском языке существуют и ими действительно можно описать ситуацию, когда мы пытаемся перестраховаться в чем-то, либо же уточнить или разъяснить высказывание. Однако это, во-первых, калька с русского "если что", а во-вторых – сложное для произношения нагромождение букв щ. Его лучше заменить на:

якби що, якщо ж, у разі потреби, а якщо, про всяк випадок.

