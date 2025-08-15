Как будет по-русски ''цукор'' и ''ранок''? Сеть рассмешил ответ 9-летнего ребенка

Несмотря на то, что в сети довольно часто распространяется тема, что все имеют право говорить на том языке, на котором имеют желание, сознательные украинцы воспитывают своих детей на украинском. И это дает свой положительный результат.

Одна из пользователей социальной сети Threads поделилась диалогом со своей 9-летней дочерью, у которой спросила, как по-русски сказать "ранок", "цукор", "драбина" и "цибуля". Ответы девочки порадовали читателей, а некоторые из них рассказали, что говорят их дети на такую просьбу перевести слова.

"Спросила я ребенка (9 лет), как будут по-русски слова "ранок", "драбина", "цукор", "цибуля".

Ответ:"ранак", "драбина", "цукар", "цибуля"", – написала автор сообщения.

В комментариях ее поблагодарили за то, что воспитывает детей с украинскими ценностями, а не частью русского мира.

Другие пользователи поделились ответами своих детей. У большинства из них они были или такие же, или похожи на те, что указала автор.

"Проверила на своей шестилетке – все то же самое только "ранік" и "цукір". Радует!", – пишет одна из пользователей.

Еще одна участница разговора поделилась своей историей о семейном отдыхе в Карпатах, где к ее трехлетнему сыну обратились на русском, а мальчик схватил крепко маму за руку и ответил: "Ні, ви ворог".

