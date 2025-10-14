Как будет по-украински 'достояние': соответствие вспомнить непросто

В ежедневной речи часто встречаются слова, заимствованные из русского языка, которые "прижились" настолько, что не сразу удается найти правильный перевод. Одно из них – "достояние".

Однако украинский имеет собственный, благозвучный и точный аналог, о котором стоит помнить. OBOZ.UA рассказывает, как правильно перевести это слово.

Согласно словарям украинского языка, наиболее подходящим переводом является "набуток". Это слово означает то, что приобретается трудом, усилием, энергией, или что-то, что принадлежит кому-то целиком и безраздельно.

В отличие от кальки "достояние", украинское слово набуток имеет более глубокие смысловые корни, связанные с глаголом "набути" – то есть получить благодаря собственному труду, опыту или наследству.

Примеры употребления слова "набуток" в литературе:

Не віддасть він [солдат] нікому набутку свого - що узято в бою, те здобуто навіки! (Андрій Головко).

Для селян, які провозили десь на західний торг звичайний набуток своєї праці, такі придорожні села, за панським чи його дозорного посіпаки замочком, ставали страховищем (Іван Ле).

Украинский язык богат на варианты. В разных контекстах слово приобретение можно заменить такими синонимами:

здобуток – подчеркивает достижение через усилия или борьбу;

набуття – подчеркивает сам процесс получения;

надбання – употребляется, когда речь идет о материальных или духовных ценностях, ставших общим сокровищем.

Итак, вместо кальки "достояние" следует употреблять набуток, здобуток або надбання – в зависимости от содержания. Так мы не только говорим правильнее, но и возвращаем языку его естественную силу и красоту.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как перевести на украинский "небрежно".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.