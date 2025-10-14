Как перевести на украинский 'небрежно': есть несколько вариантов

В переводе с русского языка украинское слово-эквивалент не всегда должно быть буквальным. Особенно это касается таких многозначных слов, как "небрежно". На первый взгляд, оно кажется простым и понятным, но в зависимости от контекста может означать совершенно разные вещи – от небрежности и грубости до естественной легкости или непринужденности.

Именно поэтому это слово требует внимательного перевода, ведь неправильный оттенок может полностью изменить смысл предложения. OBOZ.UA рассказывает, как перевести эту лексему.

Чаще всего "небрежно" передается украинским словом "недбало". Это самый естественный и самый употребляемый аналог, который обозначает неаккуратность, спешку или безразличие к результату.

Он написал это небрежно. – Він написав це недбало.

Она бросила пальто небрежно на стул. – Вона недбало кинула пальто на стілець.

Если же нужно подчеркнуть причину действия, возможны выражения: через недбальство (недбалість); занедбавши (занехаявши).

По небрежности сломал вазу. – Через недбалість розбив вазу.

Иногда "небрежно" имеет оттенок пренебрежения или резкости. Тогда небрежно звучит слишком мягко. В таких случаях следует выбирать другие соответствия: грубо, байдуже, знехотя, абияк, неохайно.

Он ответил небрежно. – Він відповів грубо або знехотя.

Небрежно одетый мужчина. – Неохайно вдягнений чоловік.

Совсем другой смысл имеет "небрежно" в художественном или эстетическом контексте, когда речь идет о естественности, непринужденности или легкой небрежности.

Он небрежно улыбнулся. – Він невимушено усміхнувся.

Она небрежно перекинула шарф через плечо. – Вона легко перекинула шарф через плече.

Запомнить стоит и такие словосочетания:

Явная небрежность – видиме недбальство;

по небрежности – через недбалість.

Эти слова употребляются в официальных, юридических или публицистических текстах, когда надо назвать причину или состояние.

