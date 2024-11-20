Как будет проходить прием в колледжи в 2025 году. Документ

Министерство образования и науки Украины обнародовало проект Порядка приема на обучение в колледжи в 2025 году. В документе определен порядок и даты вступительной кампании для получения профессионального предвысшего образования.

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Документ доступен для ознакомления на сайте МОН. Он содержит информацию для будущих соискателей профессионального предвысшего образования и их родителей об особенностях поступления, сроках и этапах проведения вступительной кампании в колледжи.

Поступить в колледжи могут выпускники 9-х, 11-х классов, а также абитуриенты, уже имеющие другие уровни образования. Вступление пройдет на основании результатов собеседования или творческого конкурса и рассмотрения мотивационного письма.

МОН предлагает установить следующие основные даты вступительной кампании в колледжи в 2025 году:

с 25 июня по 20 октября – регистрация личных электронных кабинетов абитуриентов;

с 1 июля и до 18:00 14 июля – прием заявлений и документов;

с 15 июля по 23 июля – творческие конкурсы и собеседования;

не ранее 14:00 23 июля и не позднее 12:00 25 июля – обнародование рейтинговых списков поступающих по каждому конкурсному предложению по любому источнику финансирования с указанием рекомендованных к зачислению;

не позднее 18:00 01 августа – зачисление поступающих по государственному или региональному заказу;

не позднее 04 августа – зачисление поступающих за средства физических или юридических лиц;

не позднее 20 октября – дополнительный набор.

Также в проекте указано, что в 2025 году будут сохранены все льготы для определенных Порядком категорий абитуриентов, которые смогут воспользоваться специальными условиями участия в конкурсном отборе.

Общественное обсуждение документа продлится до 4 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, также уже известны основные даты и правила вступительной кампании 2025 года для получения высшего образования.

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