Как будут работать школы из-за морозов и отключения света: в МОН дали рекомендации регионам

В Украине педагоги в регионах должны самостоятельно определять формат обучения в школах из-за морозов и ситуации в энергетике. В министерстве образования отметили, что в условиях военного положения образовательный процесс "должен быть безопасным, доступным и непрерывным".

Об этом 30 января сообщило Минобразования и науки. Чиновники министерства сослались на решение Кабмина №39.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме и ухудшения погодных условий МОН рекомендует регионам самостоятельно корректировать формат обучения в школах – в зависимости от решений местных комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", – говорится в сообщении министерства.

Указанное решение правительства по организации образовательного процесса в условиях возможных масштабных обесточиваний было принято еще две недели назад, 15 января.

В частности, в правительственном документе министерству образования было поручено "безотлагательно проработать вопрос о целесообразности продолжения временного прекращения образовательного процесса в очной форме получения образования в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования и перехода на дистанционную форму обучения или продолжения/внедрения зимних каникул до 1 февраля 2026 года".

Что предшествовало

О том, что в Киеве зимние каникулы должны продлить до 1 февраля (это не касается детских садов), ранее сообщала премьер-министр страны Юлия Свириденко. Причем в ее приказе понятие "рекомендация" не употреблялось вообще – было приказано "обеспечить жесткую экономию электроэнергии".

В других областях Минобразования должно было вместе с местными властями "определить необходимость для всех учебных заведений перейти на дистанционное обучение, продлить или уйти на зимние каникулы до 1 февраля 2026 года", учитывая ситуацию в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, Минобразования отдельно рекомендовало учреждениям высшего образования продлить каникулы или обучение в дистанционном формате до 8 февраля. Соответствующее письмо уже направили ректорам университетов.

В то же время окончательное решение относительно формата обучения принимает каждый вуз самостоятельно (с учетом безопасности и энергетической ситуации).

Напомним, что ранее в Украине предложили вообще отменить весенние каникулы или продолжить обучение летом 2026 года.

