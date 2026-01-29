МОН рекомендовало продлить каникулы или 'дистанционку' в вузах до 8 февраля

Министерство образования и науки Украины рекомендует высшим учебным заведениям продлить каникулы или обучение в дистанционном формате до 8 февраля. Соответствующее письмо уже направлено ректорам университетов.

В то же время окончательное решение о формате обучения принимает каждый вуз в пределах полномочий, предусмотренных автономным статусом, с учетом ситуации с безопасностью и энергетикой. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

Он отметил, что университеты по всей стране продолжают развертывать центры поддержки для студентов и работников, а также, по возможности, для людей рядом. В Киеве студенческие объединения инициировали организацию помощи пожилым людям и маломобильным лицам.

Напомним, 16 января 2026 года правительство приняло решение о временном прекращении образовательного процесса в очной форме в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования. На такой шаг чиновники пошли "из-за последствий чрезвычайной ситуации государственного уровня военного и техногенного характера в электроэнергетических системах, вызванных ракетно-дроновыми атаками Российской Федерации".

Областным военным администрациям (и другим заинтересованным центральным органам исполнительной власти) с учетом решений соответствующих комиссий по ТЭБ и ЧС нужно безотлагательно проработать целесообразность:

или перехода на дистанционную форму обучения ;

; или продолжения/введения зимних каникул до 1 февраля 2026 года.

На учреждения дошкольного образования в столице это решение не распространяется – режим их работы определяется с учетом ситуации на месте.

