''Как долго дистанционку еще будут называть очным образованием?'' В сети новая дискуссия из-за ''квазиобучения'' в университетах

Исполняющая обязанности ректора Киевского авиационного института Ксения Семенова вызвала дискуссию в сети относительно обучения онлайн. В частности, в учреждениях высшего образования есть три формата – очный, заочный и дистанционный. После ковида и начала полномасштабной войны студенты поступали на очную форму, но фактически учились на дистанционной.

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Об этом Семенова написала в Facebook. По ее словам, дистанционка стала "квазиобучением", ведь нет контроля занятий, реального преподавания и реального обучения. Зато есть спрос. Ведь студенты могут при этом работать, не учиться, но получить диплом.

"Во время ковида студенты очной формы учились онлайн. Затем вторжение – то же самое, особенно в прифронтовых регионах. Студенты поступали на очную, но фактически были на дистанционной. Во многих университетах дистанционная форма – это квазиобучение. То есть нет контроля занятий, нет реального преподавания, нет реального обучения. Спрос есть. Потому что отсрочка. Хотя тоже не очень это мне ясно, потому что студенты же не призывного возраста. Можно иметь фултайм работу, можно не очень заморачиваться, не надо реально учиться, но диплом будет. Мы такими были по некоторым специальностям еще два года назад и количество заявлений и поступающих не падало вообще", – написала Семенова.

Она добавляет, что полностью избежать онлайн обучения можно не во всех случаях, однако обращает внимание на то, как университеты полностью дистанционное обучение называют очным.

"В 2025 году на вот этой вступительной кампании абитуриенты некоторых универов будут поступать на очную, но будут получать фактически дистанционную форму", – отмечает педагог.

В то же время Семенова подчеркнула, что в школах и садах дети учатся очно, а в университетах до сих пор дистанционка. Она предложила приравнять дистанционное к заочному, в том числе и с точки зрения нагрузки преподавателей.

Взгляды украинцев разделились. Некоторые считают, что студенты должны выходить на очное обучение, однако некоторые с таким мнением не согласны и уверяют, что дистанционка дает больше возможностей.

"Преподаватель что очно, что дистанционно готовится к парам, проводит пары – то есть тратит свой ресурс одинаково. А удержать аудиторию, как писали выше, онлайн сложнее. По разным причинам. Дистанционно же преподаватель еще и использует свой ноутбук (компьютер), электроэнергию и тому подобное. А очно – это расходы не его. Хотя я и очно ношу свой ноут в университет для демонстрации презентаций, видео и т.д.".

"Законом о высшем образовании предусмотрено отдельно – дистанционную форму получения высшего образования. ЗВО имеют полное право формировать соответствующие конкурсные предложения, что будет честно и прозрачно. Должно ли это финансироваться госбюджетом - вопрос открытый".

"Когда страна в кризисной ситуации, есть возможность и работать, и учиться онлайн. Война закончится обязательно и есть человеческий ресурс, который имеет и опыт работы, и образован. Есть кому восстанавливать страну".

"Дистанционное обучение – это вынужденная адаптация к нынешним обстоятельствам. Это не идеальный формат, но один из немногих способов сохранить непрерывность образования".

"Нужно смотреть под другим ракурсом - для многих специальностей онлайн обучение это лучше чем оффлайн - больше гибкости, больше выбор для преподавателей, больше доступа для обучения для тех, кому дорого переехать в Киев или Львов. Просто учить в онлайне лучше умеют Online-first частные институты. А студенты должны иметь право выбирать, где и как учиться".

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