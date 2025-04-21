Как легко запомнить падежи на украинском: лайфхак от учительницы

Запомнить последовательность падежей – довольно непростая задача. Но все возможно, если добавить креативность и придумать небольшой стишок.

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Именно этим способом от украинской учительницы поделились на странице Facebook "Учиться легко". На видео педагог пишет первые буквы названий падежа, а дети в классе хором озвучивают стишок.

"Наша Рая Добре Знає Отчу Мову Калинову", – кричат дети. То есть:

Називний – Наша

Родовий – Рая

Давальний – Добре

Знахідний – Знає

Орудний – Отчу

Місцевий – Мову

Кличний - Калинову.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о лайфхаке от учительницы, который поможет детям научиться писать и запомнить буквы. Педагог показала, что на каждой парте первоклассника она расклеивает пример с письменными буквами, чтобы ребенок всегда имел перед глазами подсказку, если вдруг забудет, как пишется та или иная буква.

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