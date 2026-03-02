'Как можно отдавать ребенка в англоязычную школу без знания языка?!' 14-летняя украинка поделилась криком души из-за обучения в США

14-летняя украинка поделилась рассказом о своем опыте в американской школе. В частности, она поделилась, что не хотела идти на уроки, ведь не знала английского языка и очень боялась, что ни с кем не сможет подружиться. В первый день обучения девочке провела экскурсию школьница, которая якобы разговаривала на украинском языке. Однако, как оказалось, она знала лишь несколько слов, поэтому не было понятно, что именно она рассказывала о заведении образования.

В заметке в TikTok школьница с никнеймом aacttorr поделилась, что когда ее привели в класс и к ней подошли знакомиться другие дети и учитель, то она ничего не понимала и не могла ответить на вопрос. Из-за чего девушка начала сильно плакать и паниковать.

"Наступает день, когда нужно идти в школу, родители везут меня туда на машине, ведь я еще не была записана на школьный автобус. Мы заходим в школу, там как раз были все сотрудники, мама с папой начали знакомиться, а я стою и ничего не могу сказать. Все, что я могу сказать: "Hi, I`m Alina, I`m 14 years old". Приходит какая-то девочка-украинка, которая должна была мне сделать экскурсию по школе, начинает меня забирать, все показывать, рассказывать, украинского она не знает, буквально несколько слов. Я не понимаю, что она мне рассказывает, просто смотрю вокруг школы. Заводит меня в один класс, ко мне подходят знакомиться дети, учительница, я ничего не могу понять и сказать, потому что я не знаю английского и я начинаю очень сильно паниковать из-за чего я начинаю очень сильно плакать", – поделилась 14-летняя школьница.

"Потом приходит эта украинка обратно, забирает меня в другую группу и говорит, что я больше не буду в этой группе, у меня другая группа людей. Я захожу в класс за ней и она знакомит меня со своей подружкой и та девушка меня просто не воспринимает. Она смотрит на меня очень по-злому и я понимаю, что это не в хорошей манере, я начинаю снова плакать и очень сильно волноваться", – добавила она.

По словам девушки, в этот день у восьмиклассников были экзамены, поэтому все имели разное расписание, однако у нее его не было, поэтому она ходила по классам, пытаясь найти своих одноклассников. В конце концов, школьница от отчаяния расплакалась, к ней подошел педагог и отвел ее в помещение где, ей дали раскраску. Как отметила ученица, пользоваться телефонами в учебном заведении запрещено, поэтому она не могла позвонить родителям, чтобы ее забрали.

"Я была весь день без телефона и в конце дня мне только его отдали. Я должна была ехать на автобусе уже домой, у меня был номер 63, я не могла найти свой. Они начинают ехать и первый был 63-й. Я начинаю еще больше плакать. Я позвонила родителям, мама на работе, папа куда-то уехал, я спрашиваю, могли бы они меня забрать. Они сказали что нет, и я начинаю идти пешком домой, где-то 40 минут", – поделилась девушка.

Пользователей соцсети поразил рассказ школьницы. В частности, они сетовали на правила школы, ведь без знания языка ученице могли бы дать хотя бы телефон, чтобы она пользовалась переводчиком. К тому же, странным для них оказалось и то, что вместо того, чтобы успокоить девушку, ей дали раскраски.

"Вы можете себя представить на ее месте? Вас отправили в школу, в которую вы не хотели с самого начала. Чужой язык, сразу неприязнь со стороны сверстников, невозможность связаться с семьей целый день, полная дезориентация. Я бы посмотрела, как бы вы заговорили на языке, который никогда вживую не слышали раньше".

"Я не понимаю, это проблема на первое время предоставить переводчика?"

"Мои дети тоже 2 года назад пришли в американскую школу и были такие же испуганные, как автор видео. В нашем штате тоже в школе нельзя пользоваться телефоном! Это правило, что дети должны на уроках учиться, а в свободное время общаться между собой. Кстати 90% домашки дети делают в школе и не тянут это домой. Сыну выдали бесплатно переводчик типа пейджер. И вообще вся информация, сообщения школа всегда распечатывает на 2 языках. На английском и родном ребенку. Потому что в классе учатся дети разных национальностей. И самое главное в школе есть дополнительные занятия английского для иностранных детей. Их посещать обязательно! Школа следит за уровнем улучшения. Также есть учитель-психолог. Со всеми вопросами, всегда можно к нему обратиться".

"Меня немного удивило, чтобы успокоить 14-летнюю девушку, предложили раскраски. Она сидела и разрисовывала".

В то же время, значительное количество украинцев удивлялось решению родителей, которые не позаботились о том, чтобы девочка подтянула свои знания по английскому языку, а сразу отправили ее на учебу.

"Как вообще можно так отправить человека. Не думаю что они были бы очень рады, например, сидеть на уроке, где все разговаривают на китайском или тайском. К тому же учителя могли и свой телефон использовать для перевода. И как вообще принимают кого-то без хотя бы минимальных знаний языка".

"Мне жаль эту девушку. Родителям надо было подобрать школу, где есть украинские дети".

