Как на украинском будет 'уборка': простое слово часто забывают

Если вы долгое время разговаривали на русском, то можете не подозревать, насколько по-разному могут переводиться русские слова на украинский язык. В качестве примера сегодня возьмем слово "уборка".

изучил словари и рассказывает, как правильно перевести это русское существительное. Оно имеет два основных значения и каждое переводится по-своему.

Конечно, в первую очередь мы думаем о наведении порядка в доме или другом помещении. Именно в таком значении чаще всего употребляется данное слово. На украинском языке правильный перевод в таком случае – это "прибирання". Такой вариант употребляется чаще всего. Но его можно заменить и несколькими синонимами со слегка отличными оттенками значения:

чепуріння, причепурювання – придание помещению опрятного, ухоженного, уютного вида;

– придание помещению опрятного, ухоженного, уютного вида; порядкування, опорядження – устранение беспорядка в помещении или на территории.

Также слово "уборка" может употребляться со словом "урожай". На украинском языке период, когда собирают урожай на полях, называют словами "жнива" или "косовиця". Впрочем, они уместны в основном для зерновых культур. В более широком контексте можно употреблять словосочетание "збір врожаю" или "збирання врожаю".

