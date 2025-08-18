Как на украинском сказать ''эхо''? Вы будете удивлены

Годы русификации украинцев существенно повлияли на бытовой язык, на котором сейчас общается большинство. Словарный запас имеет немало слов, которые являются калькой или вообще чисто русские.

И многие даже не задумываются над тем, как правильно звучит то или иное высказывание на украинском языке. А на самом деле в нашем языке много интересных слов, которые стоит запомнить и употреблять. Сегодня в материале OBOZ.UA вы можете прочитать о том, как сказать на украинском слово "ехо".

На самом деле есть несколько вариантов:

Луна Відлуння Відгомін

Согласитесь, каждый из них стоит внимания.

В видео на своей странице в TikTok учительница украинского языка из Днепра Светлана Чернышева объясняет, почему, несмотря на то, что на украинском "ехо" – будет "луна" или "відлуння", в нашем языке присутствуют такие слова, как "ехолот" и "ехолокатор".

"Дело в том, что слово "эхо" имеет греческое происхождение. Эхо – это древнегреческая нимфа с волшебным голосом, которая привлекла внимание Нарцисса тем, что повторяла последние звуки в его словах. Однако Нарцисс оттолкнул ее, она исчезла, и остался только ее волшебный голос", – рассказывает педагог.

