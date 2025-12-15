Как назвать 'дворники' в авто на украинском: перевод знают не все

В сезон непогоды все автомобилисты часто пользуются этим устройством. Его включают, чтобы смахнуть с лобового стекла капли дождя или снежинки, которые мешают обзору. Но как правильно называть их на украинском языке?

Видео дня

За годы русификации мы привыкли называть их "дворники". OBOZ.UA разбирался, можно ли употреблять это слово и какие варианты являются нормативными в украинском.

Если обратиться к словарям и технической литературе, то "официальным" термином, которым называют эту подвижную деталь, является существительное "склоочисники". Он также имеет второе значение – специальное вещество для мытья стекол.

А как быть со словом "дворніки"? Именно в такой форме его употреблять нельзя, ведь это будет русизм. Оно происходит от существительного "двор", который в нашем языке имеет вид "двір".

Но, можно ли называть устройство более правильным украинским аналогом – словом "двірники"? Как объяснила нам языковед, кандидат филологических наук, автор популярных книг об украинском языке Ольга Дубчак, словари против этого не возражают. "Единственное, что следует учитывать в таком случае, это стилистическая принадлежность слова "двірники". Оно маркируется как разговорное, то есть подходит для ежедневного общения или художественных текстов. В таком случае его употребление ошибкой не станет", – объяснила OBOZ.UA ученая.

Итак, в украинском языке допустимы обе формы. Но вариант "склоочисники" нужно употреблять в официальной и деловой речи – например, когда вы заполняете документы с заявкой на ремонт авто. А вот слово "двірники" вполне уместно употреблять в бытовых разговорах – то есть, когда будете расспрашивать механика, посмотрел ли он "двірники", или когда будете рассказывать коллеге-автомобилисту, что поменяли "двірники" на машине.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как на украинском языке правильно называть устройство для уборки мелкого мусора.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.