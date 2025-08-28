Как назвать ''кипяток'' на украинском: правильный перевод

Название кипящей воды часто вызывает вопросы относительно правильности его употребления в украинском языке. Несмотря на распространенное мнение, что слово "кипяток" является русизмом, на самом деле оно, как и "окріп", является допустимым.

Оба слова считаются полными синонимами, обозначающими воду, нагретую до ста градусов. Однако кроме них, существуют и другие варианты, которые обогащают язык и позволяют разнообразить лексику.

Исследование различных украинских словарей показывает, что слова "окріп" и "кип'яток" являются взаимозаменяемыми и ни одно из них не считается калькой из русского языка. Оба слова одинаково корректны для обозначения кипящей или очень горячей воды.

Кроме этих двух вариантов, словари также предлагают другие синонимы: "кипень", "кип'яток" или "кип'ячка", а также "вар".

Эти слова активно используются в различных фразеологизмах, которые делают речь более колоритной и образной. Например, выражение "крутитися, як муха в кип’ятку" описывает человека в затруднительном положении, действующего хаотично и бесполезно.

Также можно услышать "як в окропі кипить", что указывает на быструю и оживленную работу. Выражение "купаний в окропі" применяют к вспыльчивому и несдержанному человеку.

Слова, обозначающие кипящую воду, встречаются и в пословицах, которые передают народную мудрость. Например, "хто опарився на окропі, той і на холодну воду студить" характеризует чрезмерно осторожного человека, который стал таким из-за горького опыта.

Итак, оба слова, "окріп" и "кип'яток", являются абсолютно допустимыми в украинском языке и не являются заимствованиями. Использование их синонимов и фразеологизмов, где они употребляются, лишь подчеркивает гибкость и богатство украинской лексики.

