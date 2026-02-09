Как назвать 'кукушку' на украинском: помнят не все

Вопрос правильного наименования представителей фауны является важной составляющей очистки нашего языка от суржика и заимствований. Многие ошибочно считают слово "кукушка" естественным для украинского уха из-за характерного пения птицы, однако словари и народное творчество говорят о другом.

Употребление слова "кукушка" в нашей речи является классическим русизмом, который возник из-за длительного пребывания языков в тесном контакте. В украинском языке "кукушка" это "зозуля".

Почему "зозуля" не "кукушка"

В украинском языке птицу, которая поет "ку-ку", называют исключительно "зозулею". Хотя во многих языках мира название происходит именно от звукоподражания (например, английское cuckoo или польское kukułka), украинское название имеет другую природу.

Интересно, что название "зозуля" вряд ли происходит от голоса птицы, ведь звуки "зо-зу" мало напоминают реальное пение птички. Название связано с особым окрасом птички – пестрым рябеньким брюшком. В украинском языке существует прилагательное "зозулястий", что означает пятнистый или пестрый. Эту теорию подтверждает и название цветка "зозулинець", который имеет характерные пятна на лепестках.

Российско-украинский академический словарь (А. Крымский, С. Ефремов) отмечает, что "кукушка" в значении птицы Cuculus canorus L. переводится как "зозуля", "кукавка".

Другие названия птиц на украинский язык переводятся так:

воробей – горобець

ласточка – ластівка

грач – грак

аист – лелека (бузько, бусол, чорногуз, боцюн)

снегирь – снігур

щегол – щиглик

скворец – шпак.

Кукушка, интересные факты о птице

Кукушка – перелетная птица средних размеров, длина ее тела достигает около 40 см, а вес обычно не превышает 100 граммов. Она имеет характерную серую или бурую полосатую окраску, из-за которой ее часто путают с ястребом-воробьиным. Кукушка известна гнездовым паразитизмом: она не строит собственных гнезд, а подкладывает яйца в жилища других певчих птиц. Ее яйца небольшие по размеру и по цвету почти идентичны яйцам "приемных" родителей, что помогает им оставаться незамеченными. Эта птица играет важную роль в природе, уничтожая большое количество вредителей леса.

