Как назвать "кукушку" на украинском: помнят не все

Елена Былим
Моя Школа
234
Как назвать 'кукушку' на украинском: помнят не все

Вопрос правильного наименования представителей фауны является важной составляющей очистки нашего языка от суржика и заимствований. Многие ошибочно считают слово "кукушка" естественным для украинского уха из-за характерного пения птицы, однако словари и народное творчество говорят о другом.

Видео дня

Употребление слова "кукушка" в нашей речи является классическим русизмом, который возник из-за длительного пребывания языков в тесном контакте. В украинском языке "кукушка" это "зозуля".

Почему "зозуля" не "кукушка"

В украинском языке птицу, которая поет "ку-ку", называют исключительно "зозулею". Хотя во многих языках мира название происходит именно от звукоподражания (например, английское cuckoo или польское kukułka), украинское название имеет другую природу.

Как назвать "кукушку" на украинском: помнят не все

Интересно, что название "зозуля" вряд ли происходит от голоса птицы, ведь звуки "зо-зу" мало напоминают реальное пение птички. Название связано с особым окрасом птички – пестрым рябеньким брюшком. В украинском языке существует прилагательное "зозулястий", что означает пятнистый или пестрый. Эту теорию подтверждает и название цветка "зозулинець", который имеет характерные пятна на лепестках.

Российско-украинский академический словарь (А. Крымский, С. Ефремов) отмечает, что "кукушка" в значении птицы Cuculus canorus L. переводится как "зозуля", "кукавка".

Другие названия птиц на украинский язык переводятся так:

  • воробей – горобець
  • ласточка – ластівка
  • грач – грак
  • аист – лелека (бузько, бусол, чорногуз, боцюн)
  • снегирь – снігур
  • щегол – щиглик
  • скворец – шпак.

Кукушка, интересные факты о птице

Как назвать "кукушку" на украинском: помнят не все

Кукушка – перелетная птица средних размеров, длина ее тела достигает около 40 см, а вес обычно не превышает 100 граммов. Она имеет характерную серую или бурую полосатую окраску, из-за которой ее часто путают с ястребом-воробьиным. Кукушка известна гнездовым паразитизмом: она не строит собственных гнезд, а подкладывает яйца в жилища других певчих птиц. Ее яйца небольшие по размеру и по цвету почти идентичны яйцам "приемных" родителей, что помогает им оставаться незамеченными. Эта птица играет важную роль в природе, уничтожая большое количество вредителей леса.

OBOZ.UA предлагает узнать значение колоритного слова "пащекувати".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.