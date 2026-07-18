Как объяснить детям, зачем ходить в школу? Черноморец раскритиковал родителей и учителей за 'бессодержательные объяснения'

Мотивировать ребенка ходить в школу и хорошо учиться "практически невозможно". Такое мнение высказал кандидат биологических наук, нейробиолог и эксперт по вопросам образования Петр Черноморец. Он также возложил ответственность за это на родителей, учителей и саму систему образования.

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Свою позицию Черноморец изложил в подкасте журналистки Илоны Довгань, отвечая на вопрос, что сказать ребенку, который каждое утро пытается понять, зачем ему идти в школу. Довгань здесь даже вспомнила собственный опыт – в тринадцать лет она каждый день спрашивала себя, зачем ей тригонометрия, химия и физика, и не получала от родителей никакого внятного ответа.

С точки зрения родителей Черноморец назвал две настоящие причины, по которым они отправляют детей на учебу. И ни одна из них не имеет отношения к образованию как таковому.

Первая – это потребность в "передержке". "Причина номер один: нужно место для передержки ребенка. Куда-то его отдать, чтобы я мог быть на работе, я спокоен, что с ребенком все в окей. Это одна из фундаментальных задач школы и для родителей, и для государства", — пояснил он. Добавив, что, не занятые чем-то конструктивным, таким как получение знаний, дети могут начать заниматься на улице различными проступками.

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Вторая причина – страх за будущее. "У родителей есть страх. Они свою жизнь не то чтобы стягивают. И они не представляют, ну, типа, как ребенок сможет построить свою жизнь, и при этом не могут себе позволить, чтобы у них был, например, несчастный ребенок. Вот и этот страх они не знают, чем прикрыть", – пояснил Черноморец. И добавил, что в этой ситуации родители обращаются к такому государственной институции как школа и перекладывают соответствующую задачу на учителей.

Но и учителя, по мнению эксперта, не более успешны, чем родители, в вопросе объяснения смысла обучения детям. Большинство представителей системы образования, говорит он, мыслят стандартами и не способны выйти за их пределы. "Максимум, что они могут сказать помимо стандарта, – это то, что это нужно изучать, потому что это развивает мозг или потому что это вроде как общая эрудиция, – „что, хочешь, чтобы ребенок дебилом был?". Ну и это абсолютно бессмысленные обоснования. Они не имеют смысла", – сказал нейробиолог.

На вопрос ведущей, стоит ли просто позволить ребенку сосредоточиться на том, что ему нравится, и "забить" на остальное, Черноморец не дал однозначного ответа. Он признал, что система оценивания сама по себе является проблемой – средний балл аттестата до сих пор определяет доступ к нормальному будущему, и это касается не только Украины. "Ни один ребенок, или почти ни один ребенок, за исключением отдельных суперуникальных, гениальных детей, не будет знать школьную программу нормально. И в идеале должно было бы просто быть так, чтобы мы считали нормальным, что у человека, например, по биологии пять или четыре балла из двенадцати", – сказал он, но признал, что реальность пока далека от этого идеала.

Выход, который предложил Черноморец, – не готовое решение, а иной способ мышления. Родителям, по его словам, прежде всего нужно отделить собственные потребности от потребностей ребенка. Осознать, что страх за будущее – это их страх, с которым нужно работать отдельно. А думая о ребенке, задавать себе другие вопросы: как он адаптируется к жизни сейчас и как сможет адаптироваться через десять, двадцать, тридцать лет.

"Если я так начинаю думать, то тогда очень многие процессы, касающиеся ребенка, радикально меняются. Потому что я осознаю, что каждый раз, когда меня что-то беспокоит, когда меня одолевают переживания, – это мой страх. Каждый раз, когда я пытаюсь отправить ребенка куда-то, – это потому, что мне нужно время для работы и для себя", – подытожил он.

Ранее OBOZ.UA публиковал объяснение Черноморца о том, как школа делает детей ленивыми.

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