Как оригинально подать ребенку фрукты, чтобы было полезно и вкусно: простые рецепты

Родители хорошо знают, что не всегда легко поощрить ребенка есть фрукты. Но если подать их в необычном виде, малыши с удовольствием будут лакомиться полезными блюдами. Банановые и творожные палочки – это простые варианты, которые можно приготовить за несколько минут. Они получаются нежными, ароматными и прекрасно подходят как для завтрака, так и для перекуса дома или в дороге.

Идея приготовления фруктовых палочек для детей опубликована на странице фудблогера yana paidem в Instagram.

Ингредиенты:

банан – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

детский творожок – 1 шт.

манка – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Банан разомните вилкой до пюреобразного состояния, добавьте яйцо, творожок и манку.

2. Тщательно перемешайте массу до однородности, разлейте по небольшим формочкам.

3. Выпекайте в духовке при температуре 160°C около 15 минут, пока палочки не станут мягкими и слегка румяными.

4. Подавать можно теплыми или полностью охлажденными.

Творожные палочки с яблоком

Ингредиенты:

яблоко – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

детский творожок – 1 шт.

мука – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Яблоко натрите на мелкой терке, добавьте яйцо, творожок и муку.

2. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.

3. Полученную массу выложите в формочки и выпекайте при 160°C в течение 15 минут.

4. Готовые палочки имеют приятный аромат и нежную текстуру, поэтому понравятся даже самым требовательным детям.

