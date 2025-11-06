Как оригинально подать ребенку фрукты, чтобы было полезно и вкусно: простые рецепты
Родители хорошо знают, что не всегда легко поощрить ребенка есть фрукты. Но если подать их в необычном виде, малыши с удовольствием будут лакомиться полезными блюдами. Банановые и творожные палочки – это простые варианты, которые можно приготовить за несколько минут. Они получаются нежными, ароматными и прекрасно подходят как для завтрака, так и для перекуса дома или в дороге.
Идея приготовления фруктовых палочек для детей опубликована на странице фудблогера yana paidem в Instagram.
Ингредиенты:
- банан – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- детский творожок – 1 шт.
- манка – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Банан разомните вилкой до пюреобразного состояния, добавьте яйцо, творожок и манку.
2. Тщательно перемешайте массу до однородности, разлейте по небольшим формочкам.
3. Выпекайте в духовке при температуре 160°C около 15 минут, пока палочки не станут мягкими и слегка румяными.
4. Подавать можно теплыми или полностью охлажденными.
Творожные палочки с яблоком
Ингредиенты:
- яблоко – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- детский творожок – 1 шт.
- мука – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Яблоко натрите на мелкой терке, добавьте яйцо, творожок и муку.
2. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.
3. Полученную массу выложите в формочки и выпекайте при 160°C в течение 15 минут.
4. Готовые палочки имеют приятный аромат и нежную текстуру, поэтому понравятся даже самым требовательным детям.
