Как отмечают День Святого Николая в разных странах мира и что он приносит детям

Святой Николай приходит к детям со всего мира и приносит им желанные подарки. Однако у каждой страны есть свои традиции.

Видео дня

OBOZ.UA узнал, где детишки ждут подарки под подушкой, а кто из них готовит ботиночки, чтобы получить игрушки. Как отмечают день Святого Николая в разных странах мира и что ребята ждут в подарок – читайте дальше.

Украина

Отмечать День Святого Николая 6 декабря в Украине начали не так давно, ведь до этого малыши ждали подарков 19 декабря. Украинские дети получали игрушки и сладости под подушку. В настоящее время школьные представления и открытие елок пытаются приурочить к этой дате.

Польша и святой Миклоша

В честь святого Николая (Миклоши) – в этой стране проходит церковная служба 5 и 6 декабря. Кроме того, в эти дни собирают деньги на благотворительность. Дети получают небольшие подарочки в белые чулки. В частности, это могут быть сладости, украшения, игрушки, а очень послушные мальчики и девочки получают монеты.

Носки над камином в Германии

Дети Германии получают свои подарки в специальные туфли или носки. Обычно их подвешивают к камину или ставят у кровати. Для малышей, которые не научились ходить, игрушки вкладывают в пинетки. А вот для непослушных детей кладут резки и угольки, чтобы напомнить о важности быть послушными и хорошо себя вести. В то же время, к немецким школьникам может посетить Крампус, который совсем не прочь украсть мешок с подарками.

Италия и фея Бефани

Обычно эта волшебница приносит подарки в канун Рождества, но ее также ждут и в День Святого Николая. Считается, что в канун праздника она подсматривает за поведением детей и решает, кто заслуживает игрушки и сладости, а кто отнимает резку. Для этой сказочной героини оставляют обычно панетоне или итальянскую фокаччу. В южных странах это могут быть фрукты и шоколадный мусс.

Албания и Бабадимри

В этой стране Святого Николая зовут Бабадимри. Накануне 6 декабря в домах зажигают свечи и идут на вечернюю службу в церковь. После этого вся семья приобщается к позднему ужину. В это время присутствующие поздравляют друг друга с праздником, дарят подарки, целуют трижды в щеку и желают помощи от Святого Николая в новом году.

Франция

Для Святого Николая дети готовят вкусное печенье, чтобы угостить его. В разных регионах его называют Пьер Ноэль. А в некоторых регионах устраивают массовые гуляния и торжественную процессию, ведь святой считается покровителем города. В то же время рядом с Николаем всегда идет призрак с резками, которыми наказывают непослушных детей.

Нидерланды и деревянные ботинки

Дети этой страны ставят кломпы (причудливую обувь) на свои подоконники, вкладывая внутрь деньги или сувенирный гульден (коллекционные монеты). Таким образом, они чтят традиции и историю страны и вспоминают о бедных людях. Утром все деньги отдают на благотворительность.

Некоторые могут вложить в башмачки немного сена для помощника лошади Святого Николая, на который он пересаживается после того, как переплывет теплое море из Испании. Среди традиционных подарков для детей – поросенка из марципана, шоколадные фигурки, сливочные леденцы и т.д.

Швеция и Норвегия

В странах Скандинавии Святого Николая знают как покровителя моряков. Поэтому в этот день устраивают массовые гуляния с чествованием памяти великих моряков и путешественников. По традиции святой прибывает к берегу в яркой лодке, а затем читает молитву вместе со всеми, кто работает в море. Для того чтобы получить подарок, дети вешают на камин чулки и ставят презент для оленей на подоконник.

Финляндия

Дети этой страны вешают чулки на камин или ожидают, что подарок появится на подоконнике. Однако ребята могут подготовить что-то для Святого, как гребешок для бороды или звонок для оленя. Более того, в подарок для Николая детишки могут добавить письмо Санта Классусу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как объяснить ребенку, что Святого Николая не существует.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!