Как перевести на украинский 'курносый': есть один вариант

В бытовой речи часто можно услышать слово "курносый". Так обычно описывают человека с маленьким, слегка задранным кверху носом. Кажется привычным, ведь слово понятно каждому.

Но на самом деле оно не является нормативным для украинского языка – это пример суржика, то есть заимствования из русского. OBOZ.UA рассказывает, как перевести это прилагательное на украинский.

Единственное правильное и благозвучное украинское слово, которое передает тот же смысл, – "кирпатий".

Кирпатый нос – это нос немного задранный вверх, небольшой, часто считается признаком живого или веселого лица.

Соответственно, правильно говорить:

У неї кирпатий ніс.

Суржик – это смешение элементов разных языков, которое часто возникает из-за бытового общения. Однако употребление таких слов искажает украинский язык, делает его менее естественным и литературно неправильным.

Замена суржиковых слов на украинские аналоги – это маленький, но важный шаг к чистоте и красоте речи.

