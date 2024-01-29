Как перфекционизм может испортить жизнь школьнику и какое правило должны помнить все родители

Профессор психологии Эллисон Батлер рассказала, что перфекционизм может привести к проблемам с психическим здоровьем, тревожности и низкой самооценке. По ее словам, дети-перфекционисты обычно слишком самокритичны и, вероятно, страдают от того, что могут совершить ошибки в любом аспекте своей жизни – от школьных проектов до занятий спортом.

Об этом эксперт рассказала в интервью CNBC. Она поделилась советами, которые помогут изменить отношение детей к ошибкам своей жизни. В частности, принимать их и рассматривать как возможности обучения. Таким образом, школьники могут избежать дополнительного стресса или депрессии.

"В основном это определяется как соблюдение чрезмерно высоких стандартов или восприятие внешнего давления как идеального и желание угождать другим, чтобы другие воспринимали вас как безупречного. Перфекционист пытается быть эффективным, успешным и делать всё хорошо. Вы можете быть уверены в желаемом результате, если откроете себя для обратной связи, тестирования и создания прототипов на этом пути", – рассказывает Батлер.

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Переосмыслить, как дети воспринимают ошибки

Батлер советует общаться с детьми по поводу совершения собственных ошибок. В частности, делиться о проектах и задачах, над которыми работают родители. При случае можно рассказать, что уже удалось сделать и как решались вопросы в спорных ситуациях.

Кроме этого, по словам специалиста, важно открыто говорить об ошибках, которые допускают взрослые на работе или в быту. Главное – акцентировать внимание на том, как на них удалось научиться и двигаться дальше.

Таким образом, по мнению Батлер, создается культура в доме, где можно делиться своими идеями по улучшению чьих-либо проектов.

Сделать процесс обратной связи интересным

Психолог советует показать детям, что процесс поиска обратной связи может быть интересен. К примеру, когда они захотят перепланировать комнату попросить их записать или нарисовать свои идеи и т.д. Таким образом, создается конструктивная обратная связь, прежде чем начнется сам процесс изменений.

Благодаря навыкам воспринимать и пользоваться обратной связью, школьники смогут лучше работать в группах, что поможет им наладить отношения со сверстниками.

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