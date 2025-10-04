Как по-русски сказать 'произвести впечатление': перевод

В каждом языке есть свои устойчивые выражения, которые невозможно перевести буквально без потери смысла или естественности звучания. "Произвести впечатление" – один из таких случаев. В повседневном общении оно означает оставить след в памяти, вызвать эмоциональную реакцию или оказать влияние на человека.

Однако украинский язык имеет собственные, гораздо более естественные соответствия этого выражения, которые передают те же оттенки значения, а иногда звучат еще ярче и выразительнее. OBOZ.UA рассказывает, как перевести эту фразу.

Важно помнить: устойчивые фразеологизмы не переводятся дословно, а находят соответствие в контексте.

Ближайший и самый употребляемый вариант на украинском – справити враження.

Його виступ справив сильне враження на слухачів.

Это прямой и стилистически нейтральный перевод, который подходит для любого текста.

Однако фраза, в зависимости от контекста эмоционального воздействия, может менять ключевые слова:

Здійснити;

Викликати;

Зачепити;

Зворушити.

Її історія зачепила серце кожного.

Фільм зачепив глядачів до сліз.

Иногда хватает только одного слова: вразити..

Його слова мене глибоко вразили.

Її поява всіх уразила своєю несподіваністю.

Такие варианты звучат естественно и имеют выразительную эмоциональную силу.

В художественном или публицистическом тексте можно использовать более образные обороты:

залишити слід у душі;

викликати відлуння;

засвітитися в пам’яті;

запасти в душу/серце/око.

Його слова залишили глибокий слід у моїй пам’яті.

Її пісня запала в серце назавжди.

