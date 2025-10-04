Как по-русски сказать "произвести впечатление": перевод
В каждом языке есть свои устойчивые выражения, которые невозможно перевести буквально без потери смысла или естественности звучания. "Произвести впечатление" – один из таких случаев. В повседневном общении оно означает оставить след в памяти, вызвать эмоциональную реакцию или оказать влияние на человека.
Однако украинский язык имеет собственные, гораздо более естественные соответствия этого выражения, которые передают те же оттенки значения, а иногда звучат еще ярче и выразительнее. OBOZ.UA рассказывает, как перевести эту фразу.
Важно помнить: устойчивые фразеологизмы не переводятся дословно, а находят соответствие в контексте.
Ближайший и самый употребляемый вариант на украинском – справити враження.
Його виступ справив сильне враження на слухачів.
Это прямой и стилистически нейтральный перевод, который подходит для любого текста.
Однако фраза, в зависимости от контекста эмоционального воздействия, может менять ключевые слова:
- Здійснити;
- Викликати;
- Зачепити;
- Зворушити.
Її історія зачепила серце кожного.
Фільм зачепив глядачів до сліз.
Иногда хватает только одного слова: вразити..
Його слова мене глибоко вразили.
Її поява всіх уразила своєю несподіваністю.
Такие варианты звучат естественно и имеют выразительную эмоциональную силу.
В художественном или публицистическом тексте можно использовать более образные обороты:
- залишити слід у душі;
- викликати відлуння;
- засвітитися в пам’яті;
- запасти в душу/серце/око.
Його слова залишили глибокий слід у моїй пам’яті.
Її пісня запала в серце назавжди.
