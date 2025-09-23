Как по-украински назвать 'слой': перевод может быть разным

Русский язык имеет немало слов, которые могут вызвать трудности с переводом на украинский. Одним из таких является существительное "слой", которое, на первый взгляд, кажется простым, но на самом деле имеет много значений.

Видео дня

Его употребляют как для обозначения слоев материала, так и для описания общественных групп. В русском языке не существует единого соответствия, поэтому перевод зависит от контекста. Чтобы избежать ошибок и сделать речь более точной, важно понимать, какие именно слова использовать в разных ситуациях.

В русском языке слово "слой" употребляется, когда речь идет о массе вещества относительно постоянной толщины, находящейся между подобными образованиями, под или над ними. Примеры: "слой глины", "слои атмосферы" и т. д. Также это слово используется в отношении группы людей, объединенных какими-то качествами или признаками. Пример: "бедные слои населения".

В украинском языке перевести "слой" невозможно одним словом. Ведь для обозначения различных процессов, действий или вещей, оно имеет свои синонимы.

Для примера:

"Слой" можно перевести как осад, плівка (на поверхности), намул (на дне водоема), шар(однородное по составу вещество, сплошной массой покрывающее кого-, что-либо, простираясь в пространстве), пласт, верства (относительно населения).

Словосочетание "класть слоями" переводится как "нашаровувати", или "класти шарами", а "низший слой" переводится как "нижчий клас".

На украинский "слоить", или "наслаивать" переводится как "класти", "класти шарами".

Варианты перевода слова "слой":

верства,

верству,

галузь,

займатися,

край,

область,

обшивка,

покриття,

прошарок,

пушинка,

район,

регіон,

складка,

сфера,

товщина,

формація,

частувати,

шар.

OBOZ.UA предлагает узнать, как правильно пишется слово "ваги".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.