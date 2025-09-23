Как по-украински назвать "слой": перевод может быть разным
Русский язык имеет немало слов, которые могут вызвать трудности с переводом на украинский. Одним из таких является существительное "слой", которое, на первый взгляд, кажется простым, но на самом деле имеет много значений.
Его употребляют как для обозначения слоев материала, так и для описания общественных групп. В русском языке не существует единого соответствия, поэтому перевод зависит от контекста. Чтобы избежать ошибок и сделать речь более точной, важно понимать, какие именно слова использовать в разных ситуациях.
В русском языке слово "слой" употребляется, когда речь идет о массе вещества относительно постоянной толщины, находящейся между подобными образованиями, под или над ними. Примеры: "слой глины", "слои атмосферы" и т. д. Также это слово используется в отношении группы людей, объединенных какими-то качествами или признаками. Пример: "бедные слои населения".
В украинском языке перевести "слой" невозможно одним словом. Ведь для обозначения различных процессов, действий или вещей, оно имеет свои синонимы.
Для примера:
- "Слой" можно перевести как осад, плівка (на поверхности), намул (на дне водоема), шар(однородное по составу вещество, сплошной массой покрывающее кого-, что-либо, простираясь в пространстве), пласт, верства (относительно населения).
- Словосочетание "класть слоями" переводится как "нашаровувати", или "класти шарами", а "низший слой" переводится как "нижчий клас".
- На украинский "слоить", или "наслаивать" переводится как "класти", "класти шарами".
Варианты перевода слова "слой":
- верства,
- верству,
- галузь,
- займатися,
- край,
- область,
- обшивка,
- покриття,
- прошарок,
- пушинка,
- район,
- регіон,
- складка,
- сфера,
- товщина,
- формація,
- частувати,
- шар.
