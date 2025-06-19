Как подготовить ребенка к переходу в новую школу и что делать, когда возникает протест

Переход в новую школу может стать проблемным для детей, ведь они могут переживать внутренний стресс от потери знакомой среды и разрыва социальных связей. Именно поэтому родителям чрезвычайно важно поддерживать ребят в этот период.

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Психолог Янина Шабанова в интервью Новой украинской школе дала советы взрослым, которые помогут подготовить ребенка к переходу в другую школу. Эксперт отмечает, что к сообщению о смене учебного заведения нужно подойти деликатно и с поддержкой. Так, в частности, стоит выделить преимущества такого шага и объяснить их ребенку простыми словами.

В то же время, важно подобрать правильные формулировки и акцентировать внимание на изменениях как на новых возможностях. Также родителям нужно выбрать подходящий момент. По словам эксперта, безопаснее говорить о важном, когда ребенок не уставший и не расстроенный.

"Во время разговора важно поддерживать эмоциональный контакт: мягкий голос, внимательный взгляд, спокойная интонация. Покажите, что вы рядом, что понимаете его эмоции и беспокоитесь о нем. Это создает атмосферу безопасности", - объясняет Шабанова.

Она говорит, что даже если новое учебное заведение будет действительно лучшим, ребенок может возмутиться или начать протестовать. В таком случае, задача родителей не убеждать или давить, а выслушать и позволить ребенку прожить все чувства.

Если есть возможность, то стоит организовать визит в новое учебное заведение и познакомиться с учителем. Также можно пообщаться с будущими одноклассниками в неформальной атмосфере.

По словам психолога, родителям лучше фокусировать внимание ребенка на новых возможностях. Например, что у него появятся новые друзья, или он сможет заниматься тем, о чем давно мечтал, ведь там есть такой кружок.

Специалист отмечает, что лучше всего завершить разговор с ребенком о переходе в новую школу заверением: "Я буду с тобой, если будет трудно - мы вместе справимся".

Что делать, если возникает протест

Психолог, прежде всего, советует принимать эмоции ребенка и говорить поддерживающие слова. Например: "Я вижу, что ты очень расстроен. Ты не хочешь прощаться с друзьями, и это нормально. Это трудно. Я тебя понимаю".

Однако взрослым важно избегать обещаний, которые они не смогут выполнить и не прибегать к успокаивающим фразам, которые будут нивелировать переживания. Зато эксперт отмечает, что стоит честно объяснить ребенку, почему приходится менять школу.

Также завершить один этап и перейти к следующему поможет прощание с первым. Так, можно написать письмо учителю или одноклассникам, или даже сделать прощальную встречу. Несмотря на это, ребенок должен знать, что не теряет своих друзей навсегда.

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