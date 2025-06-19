Как подорожало обучение в вузах Украины: на некоторых специальностях придется заплатить почти 150 тыс. грн в год

В Украине значительно выросла стоимость высшего образования по контракту. В частности, некоторые из вузов сохраняют цены 2023 года, однако есть и те, которые повышают оплату за обучение на 10-20% и более. Так, например, самыми высокими в цене стали специальности "Право" и "Психология" в Украинском католическом университете (Львов). За них нужно заплатить 147 тысяч гривен в год.

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В то же время, обучение на маркетинге и компьютерных науках будет самым дорогим в IT СТЕП Университет, также во Львове. Студентам придется выкладывать 137 тысяч грн в год. Самой высокой ценой за "Журналистику" стала сумма 89,9 тыс.грн в год во Львовском университете бизнеса и права, информирует Освитория.

В этом же вузе обучение на "Право", "Финансы", "Туризм" и "Международные отношения" с прошлого года не изменилось и составляет 45 тыс. грн.

Национальный университет "Киево-Могилянская Академия":

Компьютерные науки – 100 тыс. грн (в 2024 – 95 тыс. грн);

Право – 90 тыс. грн (было 89,3 тыс. грн);

Маркетинг, Менеджмент – 75 тыс. грн (в 2024 – 68 тыс. грн);

Английская филология – 74 тыс. грн (в прошлом году 66,2 тыс. грн);

Экономика, Финансы – 72 тыс. грн (было 64 и 63 тыс. грн соответственно);

Психология, Журналистика – 65 тыс. грн (в 2024 – 57,8 и 63,1 тыс. грн).

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко:

Международная коммерция – 95,6 тыс. грн (было 70 тыс. грн);

Маркетинг, Менеджмент – 79 тыс. грн (в 2024 – 54 тыс. грн);

Финансы– 78,2 тыс. грн (в 2024 – 50,9 тыс. грн);

Журналистика – 76,6 тыс. грн (в 2024 – 58,9 тыс. грн);

Международное право, Международные экономические отношения – 76 тыс. грн (в 2024 – 66,6 тыс. грн);

Туризм – 76 тыс. грн (в 2024 – 50,9 тыс. грн);

Киевский университет рыночных отношений:

Право – 40,5 тыс. грн (было 30,5 тыс. грн);

Финансы, Маркетинг, Менеджмент – 38,5 тыс. грн (в прошлом году 28,5 тыс. грн).

Винницкий национальный технический университет:

Менеджмент, Маркетинг – 38 тыс. грн, в 2024 – 26,8 тыс. грн;

Кибербезопасность, Компьютерные науки – 30,5 тыс. грн, в 2024 – 26,8 тыс. грн.

Академия труда, социальных отношений и туризма:

Право, Финансы, Маркетинг, Менеджмент – 33,6 тыс. грн, в 2024 – 22 тыс. грн.

Киевский университет туризма, экономики и права:

Право – 32 тыс. грн, в 2024 – 18 тыс. грн;

Туризм – 32 тыс. грн, - в 2024 – 18,4 тыс. грн;

Маркетинг – 29,5 тыс. грн, в 2024 – 15,3 тыс. грн;

Менеджмент – 26 тыс. грн, в 2024 – 15,3 тыс. грн.

Открытый международный университет развития человека "Украина":

Журналистика – 30 тыс. грн;

Право – 30 тыс. грн;

Компьютерные науки – 30 тыс. грн;

Маркетинг – 27,5 тыс. грн.

Николаевский национальный аграрный университет:

"Менеджмент", "Экономика", "Туризм", "Финансы", "Компьютерные науки" – 44 тыс. грн;

"Психология" – 35,2 тыс. грн.

Напомним, заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий ранее сообщал, что в украинских вузах вырастет стоимость на обучение на контракте на специальностях, которые не обеспечивают рынок труда. В частности, это касается таких направлений, как право, экономика, менеджмент, туризм, ресторанный бизнес, журналистика и стоматология.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы отреагировали на повышение стоимости обучения в вузах.

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