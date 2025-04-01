Как помочь детям из СДВГ сосредоточиться на уроке: украинка назвала три 'мелочи', которые ее поразили в школе Британии

Ребенку, имеющему диагноз синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), расстройство аутичного спектра или интеграции, очень сложно сосредоточиться на уроке. Ему хочется постоянно двигаться, что-то крутить в руках, дергать ногами.

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Однако, при правильном подходе к обучению таких детей, этому можно помочь. Украинка Надежда Майбогина, которая сейчас проживает в Великобритании, заметила интересные аксессуары в местной школе, которые помогают снизить тревожность и поделилась ими на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам девушки, эти три "мелочи" ее поразили, и она считает, что их можно было бы так же использовать и в украинских школах.

"Возможно, будет полезно украинскому малому бизнесу, который мог бы производить или ввезти такие вещи для школ", – пишет Надежда Майбогина.

Полезные мелочи из британской младшей школы, которые помогут учителям и родителям:

Wobble cushion – движущаяся резиновая подушка, которую кладут на стул или пол. Помогает детям с СДВГ сохранять концентрацию, давая возможность двигаться, не мешая другим. Пузырчатая поверхность помогает не соскальзывать со стула и дает дополнительную сенсорную стимуляцию.

– движущаяся резиновая подушка, которую кладут на стул или пол. Помогает детям с СДВГ сохранять концентрацию, давая возможность двигаться, не мешая другим. Пузырчатая поверхность помогает не соскальзывать со стула и дает дополнительную сенсорную стимуляцию. Эластичный ремешок на ножки стула – ребенок может бесшумно совать или давить ногами, что снижает тревожность и помогает не отвлекаться.

– ребенок может бесшумно совать или давить ногами, что снижает тревожность и помогает не отвлекаться. Стул hokki wobble – специальный стульчик, который качается, но не опрокидывается. Идеально для тех, кому нужно немного движения даже во время сиденья.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинка рассказала о детсадах в Финляндии, где дети болтаются в лужах и ходят с насморком.

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