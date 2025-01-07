Как помочь детям вернуться к обучению после зимних каникул: 5 лайфхаков для учителей

После зимних каникул школьникам может быть тяжело возвращаться на обучение. Чтобы заинтересовать учеников, педагоги могут воспользоваться нестандартными методами преподавания.

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Освитория собрала лайфхаки, которые сделают уроки увлекательными и помогут облегчить учебный процесс. Так, детям можно предложить нестандартные математические задачи, игры-головоломки, графические организаторы и т.д.

Графические организаторы

Графические организаторы с веселыми рисунками, в которых дети вписывают ответы, повышают интерес к процессу. В самом простом варианте можно предложить просто табличку "Знаю – хочу знать – узнал". Однако педагогам следует выбрать тему, которая привлечет внимание школьников, подкрепив это визуально.

Этот метод можно использовать для любого урока. Например, на ЯДС дети могут просмотреть видео или фото со стихийными бедствиями. На математике стать детективами и вычислить с какой скоростью преступники бежали с места происшествия, сколько килограммов бриллиантов они похитили и т.д. К такому занятию можно приобщить видео о детективах или воспользоваться набором специальных инструментов для этого дела.

В графе "Знаю" школьники пишут, что знают по теме, подбирают знакомые слова. "Хочу знать" – это вопросы, на которые учитель обещает ответить на уроке. "Узнал" заполняется после овладения темой. Задача педагога в этом пункте – подсказать термины, слова по теме, чтобы обогатить лексику.

Шифры и коды

Тема шифрования вызывает у учащихся восторг. Этот метод можно использовать в математике, дав условия задачи в такой форме. Простейшие шифры могут включать замену букв в предложении другим, по определенным правилам. Примером является широкоизвестный алфавит Морзе, язык жестов, сигнальный язык моряков. Известный по истории шифр Цезаря. С его помощью каждая буква сообщения заменяется буквой через несколько позиций из алфавита. Например, вместо буквы A подставить Д, вместо Б – E и т.д.

Становиться на места взрослых специалистов

Дать возможность подросткам воспроизвести коллективную профессиональную деятельность. Однако это не должно напоминать спектакль или детскую игру. Например, школьники на уроке гражданского образования и права принимают участие в симуляции выборов, сами выступают в роли судей, голосуют за или против решений, связанных с современными проблемами общины, такими как права иммигрантов. На занятиях биологии выступают в качестве ученых, которые в Организации Объединенных Наций защищают определенный биом (например, луг или лес в их общине).

Встреча выпускников школы

В этом задании учитель должен подтолкнуть воображение учеников вопросами типа "В каких местах вы побывали? Над чем работаете? Какое влияние оказываете на сообщество? Как ваше образование способствовало этому?". Кроме того, можно привлечь к этому гаджеты. Школьники могут создать фото себя на вершине известной горы, с лекарством против какой-нибудь болезни и т.д. Таким образом, учитель узнает больше информации о подростках, что также поможет ему в будущем.

Кроме того, когда школьников интересуют некоторые темы, можно сделать их экспертами на этот период и дать возможность глубже познакомить всех с материалом. В таких моментах подростки чувствуют себя наравне со взрослыми.

Биологический детектив

Для этого понадобятся распечатанные карты, которые необходимо раздать или показать на доске. Ученикам нужно внимательно рассмотреть изображение, например одноклеточного организма и среди предложенных букв найти ту, которая соответствует его названию и сказать это вслух. Когда школьники колеблются с выбором буквы, можно предоставить карточки с краткими подсказками, которые соответствуют правильному названию.

В ходе выполнения упражнения можно добавить уточняющие вопросы на усовершенствование техники внимательного чтения. Также детей можно разделить на две команды, где одна должна читать текст, а другая – угадать, о чем идет речь.

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