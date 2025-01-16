Как понять, что ваш ребенок переутомлен: 7 'красных флажков для родителей'

Дети могут переутомляться в школе, стремясь оправдать ожидания родителей или педагогов. Борьба с неудачами и попытки получить лучше результаты на уроках могут вызвать у школьников стресс и выгорание.

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Родителям стоит следить за эмоциональным состоянием своего ребенка и выяснить, остается ли у него время наслаждаться детством между уроками и домашними делами. Издание Times of India назвало несколько признаков, которые должны предупредить о переутомлении ребенка.

Ночные кошмары

Часто у детей случаются ночные кошмары, когда они находятся в тревожном состоянии. Это может быть признаком стресса, если сон ребенка регулярно прерывается кошмарами. Он может чувствовать себя менее одиноким в своих переживаниях, если родители ему скажут, что так бывает и это пройдет.

Вспышки эмоций и раздражительность

Гнев и раздражение усугубляются стрессом. Дети могут демонстрировать эмоциональные всплески, которые не соответствуют их прошлому поведению или текущим обстоятельствам. Дети, которые находятся в состоянии стресса, могут больше оставаться в одиночестве и избегать общения с друзьями или семьей.

Ребенок не получает удовольствия от веселья

Школьник, который переутомлен, часто забывает веселиться и не хочет заниматься ничем, кроме чтения или уроков. Кроме того, он отказываются выходить на улицу, играть со сверстниками, а также пропускают приемы пищи и время сна, чтобы учиться.

Неудачи в учебе

У детей могут проявляться различные симптомы, указывающие на то, что им нужен перерыв в учебе. Пыхтение, простое разглядывание работы и полная поглощенность — это признаки того, что детям нужен перерыв, ведь они могут испытывать сильный стресс из-за социальных ожиданий и академических требований. Ребенок может испытывать стресс, если ему трудно сосредоточиться на учебе. Это напряжение можно уменьшить, поощряя его сбалансировать свои приоритеты.

Частые болезни и головные боли

Если ребенок часто болеет, у него болит живот или голова, не стоит воспринимать это как стратегию избегания посещения школы. Организм ребенка выделяет в кровь гормон кортизол, когда он встревожен или взволнован. Это может быть результатом головных болей и спазмов в животе.

Внезапные вспышки гнева

Дети часто расстраиваются, когда не понимают предмет или задание, над которой работают. Чем больше вы настаиваете, чтобы ребенок закончил его немедленно, тем больше вероятность, что он будет сопротивляться. Ребенок и даже взрослый могут плакать от разочарования в конце ссоры.

Отдаление от друзей и семьи

Ребенок может отдалиться от друзей и семьи из-за значительных жизненных потрясений. Может даже потребоваться разговор с учителем или терапевтом ребенка, если он продолжает изолироваться.

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