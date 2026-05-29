Как правильно пользоваться черновиком на НМТ 2026? Три простых совета

Для выполнения заданий по математике на Национальном мультипредметном тесте (НМТ) абитуриентам всегда выдают черновик. Но иногда от волнения или по другим причинам записи на этом листе получаются настолько хаотичными, что разобраться в них уже не получается. Поэтому репетитор решил объяснить, как правильно пользоваться черновиком.

Соответствующий ролик появился в Instagram школы ProMaths, которая занимается подготовкой к вступительным тестам по математике. Ее преподаватель Максим Ниник дал три практических совета для тех, кто хочет эффективно воспользоваться собственными записями.

Совет 1. Выделяйте ответ и букву

Решив задачу, всегда выделяйте ответ, который получили. Запишите не только найденное значение х, но и букву правильного варианта, которая ему соответствует. Обведите и цифру, и букву. Это значительно упростит проверку в будущем.

Совет 2. Разделяйте задания между собой

Разделяйте рабочее место на черновике. Как только закончите решать одну задачу и правильно запишете ответы – отчеркните этот блок линией и только тогда переходите к следующему, чтобы не перепутать цифры и данные.

Совет 3. Не экономьте место, не пишите по уголкам

При необходимости для решения задач по математике на НМТ можно попросить дополнительный черновик, и даже не один. Именно поэтому нет никакого смысла экономить место на листе. Всегда начинайте новое задание с новой строчки, чтобы ничего не спутать. Вы должны четко видеть, где какое задание и в каком месте записаны правильные ответы.

