Использование перевода русского выражения "в качестве" как "вв якості" является распространенной ошибочной конструкцией в украинском языке, которая требует замены. Русское выражение "в качестве" не следует переводить дословно, поскольку оно имеет несколько функциональных соответствий.

Правильный перевод зависит от контекста, указывая на функцию лица, назначение предмета или уточнение информации. Для корректного воспроизведения этого значения в русском языке нужно использовать либо простой союз "як", либо более официальные варианты.

Соблюдение этих правил помогает сохранять чистоту и стилистическое совершенство украинской речи.

Правильный перевод "в качестве"

Русское словосочетание "в качестве" имеет несколько основных функций, каждую из которых следует правильно передать на украинском, избегая прямого калькирования.

Чаще всего "в качестве" указывает на функцию лица по его должности, профессии или роду занятий, а также на способ использования предмета или его назначения.

В этом случае, как объясняет ресурс "Язык ДНК нации", наиболее естественным и правильным украинским соответствием является простой союз "як".

Например:

Русское "в качестве жениха" (руководителя, друга) на украинский правильно перевести как: "як жениха", "як керівника", "як друга".

"Як вчитель" я маю зосередитися на знаннях учнів (замість в якості вчителя).

Вони приїхали в Київ як гості (замість в якості гостей).

В случаях, когда речь идет об официально-деловом общении или необходимо указать на формальный статус, существуют другие, стилистически оправданные, варианты перевода:

"у ролі": например, выступить "у ролі посереднтка".

например, выступить "у ролі посереднтка". "у функції": например, "виконувати обов'язки у функції представника".

например, "виконувати обов'язки у функції представника". "у ранзі": например, "отримати посаду у ранзі заступника".

Категорически ошибочным является дословный перенос русской конструкции в форме "у якості". Это выражение является калькой и не соответствует нормам современного украинского литературного языка.

