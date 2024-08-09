Как происходит перевод на бюджет и кто может воспользоваться этим правом во время вступительной кампании

Перевод поступающих на бюджет будет проходить до 17 августа 2024 года. Он будет осуществляться на места в рейтинговых списках, которыми не воспользуются рекомендованные абитуриенты.

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Для того чтобы получить возможность бесплатного обучения, студент должен быть зачислен на контракт по соответствующей специальности. Кроме того, право перевода на бюджет есть у поступающих, имеющих льготы, сообщает Оsvita.ua.

В частности, в первую очередь перевести на бюджет должны:

детей погибших лиц, определенных в части первой статьи 101 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

лиц, один из родителей которых погиб или умер в результате ранений, полученных при участии в Революции Достоинства;

поступающих, один из родителей которых является участником боевых действий на территории других государств, который погиб (пропал без вести), а также имеет заболевание, связанное с пребыванием на территории других государств во время этих действий;

абитуриентов, у которых один из родителей был военнослужащим, погиб или признан судом без вести пропавшим при исполнении им обязанностей военной службы;

лиц, у которых один из родителей был полицейским, погиб или признан судом безвестно отсутствующим при исполнении служебных обязанностей;

детей погибших, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Также право на перевод имеют другие категории поступающих. В частности, получившие не менее 130 баллов на Национальном мультипредметном тесте.

Кроме того, при наличии вакантных мест, в первую очередь могут зачислить лиц с инвалидностью I, II групп, детей, имеющих инвалидность из-за участия их родителей в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, шахтеров, имеющие стаж подземной работы не менее трех лет, внутренне перемещенных лиц, граждан, зарегистрированных в населенных пунктах, отнесенных к территории возможных боевых действий и детей из многодетных семей.

Перевод производится при отсутствии абитуриентов в случае официального подтверждения о появлении места.

Копии документов поступающий представляет лично одновременно с выполнением требований для зачисления на контракт.

Поданные несвоевременно заявления, удостоверяющие основания получения специальных условий для перевода на вакантные места государственного заказа, рассматриваются приемными комиссиями и государственными заказчиками внутри имеющегося остатка бюджетных мест.

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